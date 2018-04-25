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Ж.Вайчюнас: небольшое количество газа "Новатэка" не оказывает критического влияния

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TOP,Новости,Энергетика

Ж.Вайчюнас: небольшое количество газа «Новатэка» не оказывает критического влияния

  • Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

После того, как литовская разведка предупредила, что импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) через Клайпедский порт создает риск энергетической независимости Литвы, министр энергетики отметил, что объемы газа, импортируемого российской компанией «Новатэк» невелики, однако, если они вырастут, то их можно будет ограничить правовыми мерами. 

«Да, это фактор угрозы, но, поскольку инфраструктура управляется Литвой, то по сути критического влияния на нашу безопасность точно нет. Но, несомненно, мы следим за ситуацией», – сказал BNS  министр энергетики Жигимантас Вайчюнас во вторник. 

Департамент госбезопасности Литвы и военная разведка в ежегодном отчете указывают, что российская компания «Новатэк», поставляющая газ через Клайпеду, теснейшим образом связана с Кремлем, ее окончательная цель – закрепиться на рынке Балтийских стран.

Директор Департамента госбезопасности Дарюс Яунишкис отметил, что угрозу создает именно повышение объемов торговли газа «Новатэка» – покупателей «приручают» к поставкам, а затем могут начать диктовать условия.  

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«Если доля газа «Новатэка» в литовской экономике вырастет, вероятно, потребуются дополнительные правовые меры, чтобы скорректировать законы (…). Сейчас эти объемы не такие, чтобы оказывать существенное влияние на нашу систему поставок газа», – подчеркнул Ж. Вайчюнас.

По его словам, Клайпедский терминал СПГ предоставляет доступ к глобальному рынку газа, а «Новатэк» всего лишь один из игроков этого рынка.  

Ж. Вайчюнас акцентировал и важность видения более широкого контекста – терминал СПГ позволяет обеспечить выбор поставщиков и конкурентную цену: «Если то, что было до этого – монопольное положение, то сейчас у нас совершенно отличная ситуация».   

Министр энергетики напомнил о соотношении газа, импортируемого по трубопроводу, и СПГ – по его словам, именно в 2019 году был достигнут прорыв, когда на литовском рынке доминировал СПГ. 

«Это означает, что, если оценивать в целом, соотношение газа как «Газпрома», так и «Новатэка» с западным газом, то в абсолютном объеме доля российского газа в литовской экономике сокращается. Это факт. Во-вторых, конкуренция — это хорошо, поскольку она позволяет приобретать и западный газ по конкурентной цене», – пояснил BNS Ж. Вайчюнас.

Литовский оператор передачи природного газа Amber Grid сообщил BNS, что в прошлом году доля газа «Газпрома» в совокупном импорте страны составила 35%, а доля «Новатэка» – 13% всего газа, импортированного через Клайпедский терминал. 

Газ «Новатэка» закупает единственная литовская компания – контролируемый частными акционерами завод удобрений Achema, он также закупает газ и у «Газпрома». Обычно компания не комментирует, сколько газа и у кого закупает.  

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