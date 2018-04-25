Ж.Вайчюнас: небольшое количество газа «Новатэка» не оказывает критического влияния

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

После того, как литовская разведка предупредила, что импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) через Клайпедский порт создает риск энергетической независимости Литвы, министр энергетики отметил, что объемы газа, импортируемого российской компанией «Новатэк» невелики, однако, если они вырастут, то их можно будет ограничить правовыми мерами.

«Да, это фактор угрозы, но, поскольку инфраструктура управляется Литвой, то по сути критического влияния на нашу безопасность точно нет. Но, несомненно, мы следим за ситуацией», – сказал BNS министр энергетики Жигимантас Вайчюнас во вторник.

Департамент госбезопасности Литвы и военная разведка в ежегодном отчете указывают, что российская компания «Новатэк», поставляющая газ через Клайпеду, теснейшим образом связана с Кремлем, ее окончательная цель – закрепиться на рынке Балтийских стран.

Директор Департамента госбезопасности Дарюс Яунишкис отметил, что угрозу создает именно повышение объемов торговли газа «Новатэка» – покупателей «приручают» к поставкам, а затем могут начать диктовать условия.