Жители Эстонии вышли на митинг, требуя остановить рост цен на электроэнергию

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В Таллинне прошел митинг, участники которого требовали остановить рост цен на электроэнергию и обвинили правительство в преступном бездействии и равнодушии к нуждам людей, сообщает эстонская телерадиокомпания ERR.

Акция протеста под названием «Требуем снижения цены на электричество» была организована Эстонской консервативной народной партией (EKRE). В митинге приняли участие жители столицы, а также регионов страны.

«Я приехал на собственной машине, но при нынешних ценах уже и не знаю, долго ли еще смогу позволять себе такое. То, что в 2022 году электричество превратилось чуть ли не в предмет роскоши, ненормально», — заявил ERR один из участников акции.

Председатель партии EKRE Мартин Хельме заявил, что цель митинга заключается в попытке надавить на правительство, чтобы оно приняло быстрые и эффективные меры по выходу из энергетического кризиса. «Нынешнее правительство продает электроэнергию по цене в 50 раз больше себестоимости. Это грабеж своего народа и своих предприятий, и этому надо немедленно положить конец», — заявил Мартин Хельме.

По его словам, энергетический кризис приведет к росту уровня бедности в Эстонии. «Жесточайший кризис последних десятилетий угрожает бедностью десяткам тысяч семей, которые раньше прекрасно справлялись сами. Повышение стоимости электричества резко увеличивает не только расходы предприятий, из-за чего многим грозит прекращение деятельности. Это также ведет к росту безработицы, снижению налоговых поступлений и увеличению числа нуждающихся в помощи государства и самоуправлений», — заявил Мартин Хельме.

Лидеры EKRE озвучили и свое видение борьбы с энергокризисом: уйти с биржи электроэнергии и установить фиксированные цены, выйти из европейской системы торговли квотами на загрязнение атмосферы и прекратить субсидирование производства энергии из возобновляемых ресурсов.

Организаторы призвали участников провести еще один митинг 24 февраля.