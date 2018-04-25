Жители Литвы стали меньше доверять прокуратуре и сейму

Фото BFL/Теодорас Бялюнас

В ноябре снизилось доверие населения Литвы к прокуратуре, а в наибольшей степени выросло недоверие к сейму.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованные в субботу газетой Lietuvos rytas. Опрос проводила компания рыночных и социологических исследований Vilmorus.

Глава компании Vilmorus Владас Гайдис сказал, что снижение рейтинга прокуратуры может быть связано с расследованием правоохранительных органов в отношении бывшей судьи и депутата Неринги Венцкене, которая в начале ноября была доставлена в Литву из США.

По данным опроса, прокуратуре доверяют 22,2% респондентов, в октябре ей доверяли 26,3% опрошенных.

Между тем, не доверяют этому органу 23,4% участников опроса (в октябре 19,8%).

Бывшая судья и депутат Н.Венцкене была доставлена в Литву из США 6 ноября. Ей было предъявлено обвинение в том, что она не выполнила решение суда, оказала сопротивление сотруднику полиции, помешала судебному приставу и нанесла удар по щеке Лаймуте Станкунайте.

Н.Венцкене отрицает эти обвинения и называет их политически мотивированными.

Опрос также свидетельствует, что в последний месяц наиболее значительно выросло недоверие жителей к партиям, сейму и правительству.

Население по-прежнему более всего доверяет пожарникам-спасателям (в ноябре — 91,6%, в октябре — 88,8%).

На второй позиции рейтинга находится полиция (в ноябре — 65,8%, в октябре 63,3%), на третей – институт президентства (в ноябре 64%, а октябре 71,2%).

Армии доверяют 60,8% респондентов (в октябре 63,4%), Фонду социального страхования Sodra – 52,3% (в октябре 53,3%).

Между тем больше всего респонденты не доверяют партиям (в ноябре 63,5%, в октябре 57,2%), сейму (в ноябре 60,9%, в октябре 51,7%), судам (в ноябре 31,5%, в октябре 29,6%), правительству (в ноябре 29%, в октябре 23,7%).

Vilmorus провел опрос общественного мнения 8-16 ноября, в нем приняли участие 1020 респондентов.

В рейтингах партий Литвы лидируют консерваторы

За месяц ни одна политическая партия в Литве значительно не улучшила свои позиции в рейтингах, в них по-прежнему лидирует оппозиционной Союз Отечества — Христианские демократы Литвы (консерваторы, СО-ХДЛ), свидетельствуют результаты опроса, опубликованные в субботу газетой Lietuvos rytas. Опрос проводила компания рыночных и социологических опросов Vilmorus.

За консерваторов готовы голосовать 16,9% опрошенных. В октябре их рейтинг составил 15,6%.

За правящий Литовский Союз «крестьян» и «зелёных» (ЛСКЗ) в ноябре готовы были голосовать 11,1% респондентов – столько же, сколько и в октябре.

На третьей и четвертой позиции рейтинга обосновались социал-демократы и Партия труда с 8,2% и 8,1% (в октябре – соответственно 6,8% и 5,4%).

По данным опроса, на пятом месте Либеральное движение с поддержкой 4,9% респондентов (в октябре – 4,6%).

Десятку наиболее популярных партий завершают «Порядок и справедливость» ( в ноябре и октябре соответственно 4,4% и 4,8 %), Центристская партия – Литва благосостояния (2,8 и 2,7%%), оппозиционная Литовская социал-демократическая трудовая партия (2,4 и 3,3% % опрошенных),Избирательная акция поляков Литвы — Союз христианских семей (2,1% и 1,8%), Партия свободы (1,9 и 2,2%).

21,8 опрошенных не знают, за кого голосовать, а 3% респондентов голосовать не намерены.

Vilmorus провел опрос общественного мнения 8-16 ноября, в нем приняли участие 1020 респондентов.