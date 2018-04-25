Жители обеспокоены будущим своих доходов

Фото seb.lt

Ожидаемые доходы населения Литвы изменились после вспышки коронавируса. Согласно опросу, проведенному 28-30 апреля по заказу SEB bankas, 22% опрошенных ожидают, что доход в ближайшие шесть месяцев уменьшится по сравнению с доходом, полученным до начала карантина, а 26% респондентов ожидают значительного снижения.

Такие ответы могли быть обусловлены ожиданиями населения относительно будущего экономики и опытом, когда после пребывания на карантине значительная часть доходов населения фактически сократилась.

Треть людей прогнозируют, что их доход в ближайшие шесть месяцев не изменится, а 6 % респондентов ожидают получения более высоких доходов. Такое отношение населения к изменениям в их доходах предупреждает трейдеров и поставщиков услуг, что в ближайшие месяцы люди не будут спешить тратить. Правда, на ожидания населения должно положительно повлиять снижение карантинных ограничений, поскольку все больше и больше работников после вынужденного перерыва могут вернуться на работу.

Однако возможность снова работать не означает, что доходы компаний или самозанятых лиц немедленно вернутся на прежний уровень. Месяц назад возобновили свою деятельность магазины промтоваров, но у многих доходы все еще на несколько десятков процентов ниже, чем год назад. Сотрудники отлично понимают, что чем дольше доход будет оставаться на уровне ниже, чем год назад, тем больше угроза не только для их собственной зарплаты, но и для рабочего места.

Безработица в стране выросла относительно незначительно, и за последние две недели ситуация стабилизировалась. Это указывает на то, что есть ряд компаний, которые мало пострадали от вспышки коронавируса и объявленного карантина. Пострадавшие компании пытаются спасти рабочих в надежде, что во второй половине года экономическая активность возрастет. Такая бизнес-стратегия должна приветствоваться, поскольку она оказывает положительное влияние на экономическую стабильность. Очевидно, что этому способствует и скорректированный правительством механизм компенсации простоя. Однако неизвестность, как мир будет жить с коронавирусом во второй половине года, заставит жителей и компании во всех странах проявлять осторожность, поэтому нельзя исключать сценария, что восстановление во второй половине будет не столь значительным, как думает большинство людей.

Осторожность жителей в отношении их будущих доходов может быть связана не только с более пессимистическим взглядом на будущее экономики, но и основываться на их собственном опыте пребывания на карантине. С начала вспышки коронавируса число зарегистрированных безработных в стране увеличилось на 35 тысяч, почти 150 тысяч работников получат государственную компенсацию за объявленный простой, более 70 тысячам были выданы справки нетрудоспособности по уходу за детьми, десяткам тысяч человек регулярно предоставлялся неоплачиваемый отпуск, почти 76 тысяч самозанятых лиц не могли вести деятельность и получат выплаты от государства. Этот список работников с более низкими доходами, чем в феврале или январе, может быть дополнен и, вероятно, достигнет не менее 300 000 человек.

Очевидно, что заработная плата больше всего упала в тех секторах, которые еще не могли вести свою обычную деятельность в апреле из-за ограничений. Более стабильно во время карантина должны были чувствовать себя работники государственного сектора и пенсионеры. Что касается последних, размер пенсий не изменится в этом году и должен увеличиться в следующем, но более медленными, чем в этом году, темпами.

Согласно данным опроса, работники со средним уровнем дохода наиболее пессимистично относятся к изменению своего дохода, в то время как работники с низким и высоким доходом немного оптимистичнее. Оптимистичные ожидания получателей низких доходов, вероятно, будут обусловлены ответами пенсионной возрастной группы, поскольку в этом году пенсии вряд ли уменьшатся. Тем не менее, вспышка коронавируса сильнее всего сказалась на лицах с низкими доходами, поскольку заработная плата в секторах гостиничного бизнеса и общественного питания, культуры и торговли ниже, чем в среднем по стране. Вполне вероятно, что еще в течение нескольких месяцев доходы и заработная плата в этих секторах не вернутся на прежний уровень.

Неудивительно, что люди с более высокими доходами более оптимистичны, но в этой группе также будут люди, чьи доходы уменьшатся, особенно у тех, чей ежемесячный доход напрямую связан с достигнутыми личными успехами или результатами деятельности компании.

Ожидания граждан являются мощным экономическим фактором, который влияет на эффективность бизнеса, работающего на внутреннем рынке. Понятно, что житель, который думает, что его доход уменьшится, будет более осторожным. С другой стороны, предыдущие опросы показывают, что даже в хорошие времена (и мы уже можем назвать 2017–2019 годы) люди довольно пессимистично относятся к росту своего дохода, хотя фактические данные показывают обратное.

Следует надеяться, что и в данном случае ожидания населения не станут реальностью, но бизнес не должен основываться только на вере — беспокойство населения по поводу доходов дает четкий сигнал о том, что в ближайшие месяцы потребление домашних хозяйств быстро не восстановится.

Тадас Повилаускас, старший экономист банка SEB