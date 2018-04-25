Жители Вильнюса со вторника могут получить таблетки иода — самоуправление

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Жители Вильнюса со вторника могут получить в аптеках бесплатно таблетки иодида кальция, сообщило столичное самоуправление.

Препарат для защиты щитовидной железы в случае аварии на атомной станции, жители Вильнюса смогут получить, предъявив личный документ, в сетях аптек Eurovaistine, Camelia, Gintarine vaistinė, Norfos vaistinу и Benu.

Таблетки иода будут выдаваться всем, кто декларировал место жительства в Вильнюсе, на основании удостоверяющего личность документа.