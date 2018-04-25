Жители Вильнюса со вторника могут получить в аптеках бесплатно таблетки иодида кальция, сообщило столичное самоуправление.
Препарат для защиты щитовидной железы в случае аварии на атомной станции, жители Вильнюса смогут получить, предъявив личный документ, в сетях аптек Eurovaistine, Camelia, Gintarine vaistinė, Norfos vaistinу и Benu.
Таблетки иода будут выдаваться всем, кто декларировал место жительства в Вильнюсе, на основании удостоверяющего личность документа.
Реестровый центр ранее в понедельник сообщил, что автоматически на основаии поручения администрации Вильнюсского самоуправления поликлиника Centro poliklinika выпишет для вильнюсцев 500 тыс. рецептов на таблетки иодида кальция.
Электронный рецепт на этот препарат действителен 30 дней.
Министерство здравоохранения раздало 4 млн таблеток иода жителям 16 самоуправлений, находящихся на расстоянии 100 км от Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце.
“Жители Вильнюса со вторника могут получить таблетки иода — самоуправление”
А что вас так не заботило наше здоровье когда закрывали свою, ведь в удачи никто не был уверен, а сейчас это смотрится как раздача печенюшек на украинском майдане. Тем более кому то можно, а кому то нельзя принимать эти таблетки, можно наоборот навредить. Так что не надо заигрывать с народом, не зная о последствиях.