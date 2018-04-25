Зола с электростанции Ignitis grupe пойдет на восстановление острова в Норвегии

Зола со строящейся группой Ignitis grupe Вильнюсской когенерационной электростанции (Vilniaus kogeneracine jegaine, VKJ) пойдет на восстановление рельефа третьего по величине острова Норвегии.

Компания VKJ подписала трехгодичный договор стоимостью до 4,2 млн евро (без НДС) об использовании образующейся во время выработки электроэнергии из отходов летучей золы с компанией Vakaru krova, сообщила группа.

Vakaru krova будет передавать золу субподрядчику – норвежской компании Noah, а она будет использовать ее для восстановления ландшафта острова Лангёйа.

С применением сложного оборудования летучая зола смешивается с полученными из промышленных отходов кислотой и водой, в результате чего формируется похожий на гипс материал. Им заполняют образовавшиеся при добыче известняка кратеры, чтобы восстановить ландшафт острова.