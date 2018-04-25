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TOP,Новости,Энергетика

Зола с электростанции Ignitis grupe пойдет на восстановление острова в Норвегии

Зола со строящейся группой Ignitis grupe Вильнюсской когенерационной электростанции (Vilniaus kogeneracine jegaine, VKJ) пойдет на восстановление рельефа третьего по величине острова Норвегии.

Компания VKJ подписала трехгодичный договор стоимостью до 4,2 млн евро (без НДС) об использовании образующейся во время выработки электроэнергии из отходов летучей золы с компанией Vakaru krova, сообщила группа.

Vakaru krova будет передавать золу субподрядчику – норвежской компании Noah, а она будет использовать ее для восстановления ландшафта острова Лангёйа.

С применением сложного оборудования летучая зола смешивается с полученными из промышленных отходов кислотой и водой, в результате чего формируется похожий на гипс материал. Им заполняют образовавшиеся при добыче известняка кратеры, чтобы восстановить ландшафт острова.

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Согласно подсчетам, за год на электростанции будет образовываться около 11 тыс. тонн летучей золы, которые в Литве использовать негде.

Справка из wikipedia:

Летучая зола — зола, которая образуется при сжигании угля и мелких частиц сжигаемого топлива, которые покидают угольные котлы вместе с дымовыми газами. Летучая зола внешне похожа на пыль.

Летучая зола вызывает загрязнение воздуха. В прошлом летучая зола обычно выпускалась в атмосферу, но стандарты контроля за загрязнением воздуха теперь требуют, чтобы её частицы были захвачены до выпуска путём установки оборудования для борьбы с загрязнением.  В Европе около 43 % летучей золы используется для производства строительных материалов.

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