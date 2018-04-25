Что ожидается в экономике стран Балтии в 2019 году?

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Прогнозы международного страховщика кредитных рисков Coface свидетельствуют о том, что силы, восстановленные экономиками стран Балтии за прошлые годы, в этом году пойдут на спад. Причиной тому послужат как внутренние факторы, в том числе конкурентоспособность предприятий и нехватка рабочей силы, так и различные внешние риски.

Согласно расчетам Coface, по сравнению с предыдущим годом рост ВВП во всех трех странах Балтии в этом году замедлится. Соответственно, в Латвии в 2019 году ожидается увеличение ВВП на 3,1%, а в Литве и Эстонии – на 2,8%. Так как экономики стран Балтии маленькие и открытые, увеличение международного торгового напряжения может негативно повлиять на показатели экспорта государств. Замедление динамики мировой торговли и экономического развития в Западной Европе может повлиять как на непосредственные, так и на косвенные торговые отношения стран Балтии, учитывая включение различных предприятий в глобальные цепочки поставок. Вместе с этим повышенные риски создает неопределенность в вопросе Brexit, особенно для экономик Латвии и Литвы, для которых Соединенное Королевство находится в списке важнейших пунктов назначения экспорта.

Предполагается, что в Латвии продолжит хронически уменьшаться удельный вес экономически активных жителей, чему будет способствовать эмиграция квалифицированной рабочей силы (особенно молодежи) и сокращение количества жителей работоспособного возраста. Это, в свою очередь, может немного компенсировать запланированное увеличение пенсионного возраста на три месяца ежегодно с достижением 65 лет к 2025 году. Экспорт лесоматериалов, оборудования и орудий труда, а также продуктов питания в остальные страны Балтии, Польшу и Германию, являющиеся основными торговыми партнерами, продолжит расти, но экспорт в Россию продолжит испытывать на себе последствия санкций против соседней страны.

В экономике Литвы ожидается сокращение объема инвестиций, которые составляют почти 20% ВВП и в прошлом из года в год стремительно увеличивались. Это относится и к остальным странам Балтии, учитывая понижение уровня доверия инвесторов, трудности в поисках квалифицированных работников и умеренные прогнозы развития. Уровень зарплат в Литве, особенно минимальной зарплаты, сохранится сравнительно высоким на фоне общей продуктивности, и это может негативно отразиться и на конкурентоспособности предприятий, и на результатах экспорта.

В Эстонии активные инвестиции (25% ВВП) продолжат способствовать развитию в 2019 году, в том числе и благодаря высокому уровню использования производственных мощностей. Промышленность продолжит концентрироваться на технологиях телефонной связи, мебельной и автомобильной отраслях. При экспорте почти 70% продукции конкурентоспособность предприятий будет способствовать развитию промышленного производства. Однако более умеренное развитие европейской экономики может повлиять на внешний спрос на эстонскую продукцию, которому в значительной мере способствуют соседние страны, и это может оказать заметное влияние на экономику государства.

В целом из-за проблем в экономике стран Балтии увеличилось количество неплатежеспособных предприятий, и это объясняется такими внутренними факторами, как повышение затрат на рабочую силу, большое количество вакансий на рабочих местах и повышение стоимости производства, а также различными внешними политическими и экономическими колебаниями. Соответственно, Coface прогнозирует, что количество случаев неплатежеспособности в 2019 году во всех странах Балтии увеличится: в Латвии – на 2,5%, в Эстонии – на 8,2%, а в Литве – на 9,2%.

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