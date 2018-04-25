Эстонские военные заявили о подготовке к войне

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Начальник отдела оборонных инвестиций Минобороны Эстонии Кусти Сальм заявил, что страна готовится к войне. Об этом он рассказал на конференции по экономической безопасности Eesti 100Pluss Visioon.

По его словам, «реальные оборонные инвестиции» могут означать только то, что страна готовится к войне.

«То, что мы покупаем сегодня, какие учения мы проводим, — это… подготовка к войне», — добавил Сальм.

По его мнению, важно получить «как можно больше боеприпасов, оружия и средств связи» от каждого инвестированного в оборону цента.