Канада ввела новые санкции против Венесуэлы

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Под санкции, в частности, попали высокопоставленные чиновники режима непризнанного президента Николаса Мадуро.

Правительство Канады внесло еще 43 гражданина Венесуэлы в уже существующий санкционный список. Об этом говорится в заявлении канадского МИД.

В частности, под санкциями оказались глава венесуэльского МИД Хорхе Арреаса, министр нефтяной промышленности, глава государственной нефтяной компании PDVSA Мануэль Кеведо и министр экономики и финансов Симон Серпа.

Всего в венесуэльских санкционных списках Оттавы 70 фамилий, в том числе и президента Николаса Мадуро.

Напомним, недавно США внесли в санкционные списки по Венесуэле четыре компании и девять танкеров.

Также в апреле Вашингтон ввел санкции против двух компаний, которые перевозили нефть из Венесуэлы на Кубу.

korrespondent.net