Литовские предприятия вскоре смогут экспортировать говядину в Японию

Литовские предприятия по производству и переработке говядины вскоре смогут импортировать продукцию в Японию, говорит глава Литовской ассоциации мясоперерабатывающих предприятий (ЛАМП). По словам Эгидиюса Макцявичюса, самый большой вызов – это приспособить продукцию к потребностям страны. Между тем экспортировать продукцию в Чили, рынок которой открылся для стран-членов Евросоюза (ЕС), на прошлой неделе, литовские предприятия не намерены.

“Сейчас ведутся подготовительные работы, и предприятия ожидают положительного результата из Японии. Попытаются заключить контракты. Трудно сказать, сколько времени займет, пока будет отправлен первый груз, но сигналы положительные. (…) Думаю, что в течение полгода могут быть отправлены первые грузы”, – сказал BNS Э. Мацкявичюс.

По его словам, сейчас литовские предприятия думают, что они могли бы предложить японскому рынку.

“Потенциал велик, но нужно вложить много работы, чтобы найти привлекательные для них продукты. Сначала шла речь о поставках очень специфических частей говядины. Нужно найти свою нишу на этом рынке”, – сказал Э. Мацкявичюс.

Utenos mesa, Agaras и Krekenavos agrofirma в феврале уже получили разрешение экспортировать говядину в Японию.

В связи с полученным на прошлой неделе ЕС разрешении экспортировать говядину в Чили Э. Мацкявичюс сказал, что в Чили литовские компании могли бы экспортировать жирную говядину или ее продукты, однако эта вероятность невелика.

“Южная Америка – основной поставщик говядины в мире, мы конкурируем со странами материка, и Чили – одна из них. Крайне маловероятно, что мы могли бы туда что-то предложить”, – сказал Э. Мацкявичюс.

По данным Сельхоздепартамента США, Чили в прошлом году была 20-ым государством в мире по объемам экспорта говядины, после Бразилии, за ними следовали Индия, Австралия и США. ЕС был девятым по объемам экспорта говядины.

BNS

Метки: говядина, ЛАМП, Литва, Мацкявичюс, США, Япония