Митрополит Виленский и Литовский Иннокентий: «Литва стала моим вторым домом»

«Я по мере сил вношу свою лепту в развитие церковной жизни в Литве, в поддержание уважительных отношений с государством. Активно выступаю за укрепление братских отношений с другими конфессиями. Искренне молюсь за весь литовский народ. Литва стала поистине моим вторым домом», – сказал в интервью «ЛК» митрополит Виленский и Литовский Иннокентий.

– Прошедший год стал знаменательным для Русской Православной Церкви Литвы – исполнилось 700 лет c момента учреждения православной митрополии на литовской земле. Как Вы оцениваете это важное историческое событие?

– Прежде всего, эта дата говорит нам о том, что христианская проповедь на литовской земле звучала уже тогда и даже раньше. Ведь учреждение митрополии, то есть административного центра говорит о том, что уже были общины верующих во Христа людей, были священнослужители, которые совершали богослужения и просвещали народ.

Хотелось бы еще особо подчеркнуть, что эта дата касается не только православных, но и всех людей, живущих здесь. Поскольку, кроме религиозного, она содержит в себе еще культурное и историческое значение. Совершенно неслучайно мы отмечали эту дату в общественно значимых местах: рядом с музеем А. С. Пушкина в Маркучяй, в Пажайслисском монастыре и в столичном Дворце литовских правителей. На все эти мероприятия приглашались священнослужители и прихожане разных конфессий, политики, общественные деятели. Тем самым был подчеркнут межконфессиональный и межэтнический масштаб события. Мы очень благодарны всем, кто помогал в организации, всем, кто пришел на наш праздник. Слава Богу, в Литве люди очень доброжелательные и отзывчивые, невзирая на национальность и религиозную принадлежность.

– Сегодня Православие — вторая по численности религиозная конфессия Литвы. В чем особенности служения РПЦ в современной Литве?

– Формально мы, действительно, вторая по численности религиозная конфессия, но фактически мы – религиозное меньшинство. Нас всего около 4,5%, но, несмотря на это, мы здесь не чужие, и к нам относятся с уважением, как власти, так и представители других конфессий. Мы чувствуем себя неотъемлемой частью всего общества всей страны. Главной задачей для нас является сохранение нашей духовности, традиции и всего того наследия, которое, собственно, и составляет это понятие – Православие.

Речь идет прежде всего о духовном наследии, важную часть которого составляют богослужения, несущие в себе и богословские истины, и библейскую мудрость, и вводящие человека через молитву в глубину богопознания. Безусловно, мы уделяем внимание вопросам передачи православной традиции грядущему поколению. Конечно же, по мере сил и возможности стараемся поддерживать православные храмы в должном состоянии. Здесь надо отметить деятельную помощь со стороны государства и местных муниципалитетов. Особенно ярким примером этого является процесс реконструкции храма Св. Троицы в г. Швянченисе.

– Как Вы считаете, почему в современном мире все чаще стали попираться христианские ценности, в том числе семейные традиции? Как христианская Церковь относится к этому?

– Это происходит потому, что современный человек, к сожалению, все больше и больше отдаляется от Бога, угасает живая вера в Него, теряются нравственные ориентиры, слабеют чувство греха и голос совести в человеке.

Сознание современного человека, теряющего критерий оценки всего происходящего в мире, все больше и больше подпадает под действие разрушительной силы греха, ложно понимаемой свободы, размывания понятий здорового консерватизма, важности народных традиций, в том числе семейных ценностей. Все это, конечно, вызывает большую тревогу.

– Более семи лет Вы возглавляете Виленско-Литовскую епархию. С вашим именем прочно связывают укрепление позиций Православной церкви в Литве. Стала ли Литва за это время для Вас ближе?

– Возглавив Виленско-Литовскую епархию, я опирался на хорошо подготовленную почву. Мой предшественник – митрополит Хризостом, который возглавил епархию на заре новой истории Литвы, заложил прочный фундамент для развития епархии: начиная от церковно-хозяйственного, кадрового до церковно-государственного и дипломатического направлений. Я продолжил его начинания и по мере сил вношу свою лепту в развитие церковной жизни в Литве, в поддержание уважительных отношений с государством. Активно выступаю за укрепление братских отношений с другими конфессиями. Искренне молюсь за весь литовский народ. Литва стала поистине моим вторым домом.

– Наступил праздник Святой Пасхи. Что важно знать простому человеку об этом празднике?

– Главное, что открыл нам этот день, это то, что Господь любит каждого из нас и о каждом из нас печется и заботится. Об этом необходимо помнить всем нам, особенно в трудные минуты нашей жизни. Как бы тяжело нам ни было, как бы нам ни казалось, что все потеряно и выхода нет, мы не должны забывать о том, что Господь никогда нас не оставит и придет на помощь, если мы Его позовем, если мы своим неверием не оттолкнем Его. Мы можем уйти от Бога, а Господь от нас – никогда. Именно эту непостижимую любовь к нам Он явил, когда взошел на Крест, пострадал за всех нас, умер и воскрес, дабы даровать каждому Свой бесценный дар – дар вечной жизни.

Спрашивала Надежда ГРИХАЧЕВА.

Инфо «ЛК» Митрополит Виленский и Литовский Иннокентий (в миру – Васильев Валерий Федорович) родился 9 октября 1947 г. в Старой Руссе Новгородской обл. в семье служащего. В 1969 г. поступил в Московский государственный институт международных отношений, по окончании которого с 1975 г. работал в различных организациях. В мае 1981 г. рукоположен во диакона, в августе — во иерея. В 1989 г. заочно окончил Московскую духовную семинарию. Решением Священного Синода от 24 декабря 2010 г. назначен Преосвященным Виленским и Литовским. Решением Священного Синода от 7 июня 2012 г. утвержден в должности настоятеля (священноархимандрита) Свято-Духова мужского монастыря г. Вильнюса. 20 ноября 2016 г. за Божественной литургией в храме Христа Спасителя в Москве Святейшим Патриархом Кириллом возведен в сан митрополита. Награды: Церковные: 2002 г. — орден прп. Сергия Радонежского II ст.; 2006 г. — орден свт. Иннокентия Московского II ст.; 2012 г. — орден прп. Серафима Саровского II ст. Светские: Орден Почета (3 октября 2017 г.); Орден Дружбы (11 августа 2000 г.) — за большой вклад в развитие духовных и культурных связей зарубежной общественности с Россией; Орден Святой Анны.

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