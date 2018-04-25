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Взморье уже готовится к большому событию – популярному празднику корюшки. Небольшого размера рыбка стала популярной благодаря не только своему вкусу, который не то чтобы сильно чем-то выделяется, но и крайне необычному запаху. Там, где появляется корюшка, атмосфера наполняется ароматом свежих огурцов.

Отведать пахнущую огурцом рыбку и полюбоваться зимней красой взморья курорты приглашают 8-10 февраля. Организуемый в 16-й раз праздник корюшки уже стал большим событием на взморье в холодное время года. Мероприятие ежегодно собирает все больше гурманов и любителей рыбки в Палангу и Нерингу, причем приезжают не только жители Литвы, но и гости из-за рубежа.

В ходе подготовки к празднику радует новость о том, что Банк Литвы выпускает две нумизматические монеты номиналом 1,5 евро и 10 евро. Монеты посвящаются увековечению традиции ловли корюшки. На обеих сторонах монет, на аверсе и реверсе, изображен уникальный способ ловли корюшки, когда рыбу в сети заманивают путем ритмичного постукивания деревянными молотками.

«Корюшка Паланги 2019»

Во время праздника «Корюшка Паланги 2019» гости города познакомятся с рыболовными традициями, историей и кулинарным наследием приморья. Нынешний праздник посвящен 800-летию первого упоминания Жямайтии в письменных источниках.

Гостей ждут свежие, пахнущие огурцами, поджаренные или копченые, поющие, прыгающие, металлические, глиняные и янтарные корюшки, вкуснейшая уха, самые настоящие рыбаки и жямайтийские рыбацкие хитрости.

Как и ежегодно, веселье будет повсюду. В дни праздника, 8-10 февраля, на улицах Витауто и Басанавичяус развернется ярмарка, будет звучать музыка, состоятся веселые рыбацкие соревнования, будет немало интересных аттракционов.

9 февраля на празднике всех ждут пахнущая огурцами корюшка, традиционный магарыч для рыбаков и гостей, рыбацкие мелодии. В течение всего дня можно будет не только попробовать подготовленную разными способами корюшку, но и участвовать в соревнованиях, следить за гриль — чемпионатом корюшки. Традиционным украшением праздника станет купание моржей в ледяном море.

Стинтарукис

Праздник Стинтарукис в Неринге будут сопровождать характерные звуки подледного способа рыбной ловли, этот способ традиционен только для региона Куршю нерии.

Стинтарукис порадует новшествами. Община Неринги стремится к тому, чтобы к изменениям климата привык не только ландшафт Куршской косы, но и праздник курорта.

С учетом того, что толщину льда, покрывающего Куршский залив, становится трудно прогнозировать, традиции праздника приобретают новые формы.

Основные мероприятия, сохраняющие дух праздника, будут дополнены конкурсом танца Gintarinė žiemužė и фестивалем бардов Литвы «Февраль – начало лета», на котором выступят Гедрюс Арбачяускас, Олегас Дитковскис и Неда, Миндаугас Анцявичюс, Миндаугас Бредис, Аурелиюс Глобис и другие исполнители.

В случае благоприятных погодных условий на одном из молов Ниды планируется поместить экспозицию ледяных скульптур.

В Неринге запланированы обучающие занятия, танцы, спортивные соревнования, игры, в небо поднимутся бумажные змеи. Состоятся традиционные соревнования рыбаков Nidos blizgė , а где они будут проводиться – на льду или на моле Куршского залива, решат капризы природы.

Ну и самое главное, ядро, так сказать, праздника — вереницы кухонь и столов, за которыми можно попробовать только что приготовленную корюшку. Голодными приходить не рекомендуется, но и сильно сытыми — тоже.

Праздник корюшки – это место, куда можно прийти компанией, веселиться всей семьей. Каждый человек найдет здесь что-то интересное лично для себя. Балтийское взморье ждет жителей и гостей Литвы!

А пока вы размышляете, мы расскажем вам, как правильно выбирать и жарить корюшку. Итак, рекомендуется брать корюшку среднего размера. Крупная уже загрубела и потому не очень вкусная, а маленькая менее удобна при жарке. В общем, тот случай, когда середина – золотая. Корюшку надо мыть только непосредственно перед отправкой в муку, откуда она в свою очередь перемещается уже на сковородку. И никак не раньше. Корюшка обваливается в муке и жарится в масле на среднем огне в течение нескольких минут до румяной корочки.

В общем, все просто. Просто вкусно.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ