Не надо искать виноватых

Ситуация со столичной Старогородской (Сянамесче) школой вызвала неоднозначную реакцию русской общественности – одни все еще надеются, что вильнюсские власти в последний момент передумают и школу удастся сохранить, другие пытаются искать виноватых, хотя реформа общеобразовательных школ стала буквально «ножом по живому» для всех школ без исключения.

С принятием в 2011 году поправок к Закону об образовании начался процесс реформ общеобразовательных школ республики вне зависимости от языка обучения. Он должен быть завершен к 2015 году, но Сейм продлил срок до 2017 года.

Появление поправок к закону объясняется массой объективных, на общий взгляд, причин, с главным упором на экономическую рентабельность и повышение качества обучения. Не доминируют в нем, к сожалению, человеческий фактор и учет мнения родителей, основных заказчиков образовательного процесса. Не вызывает сомнения, что при реализации закона все действия должны согласовываться с родителями, советом школ и с учетом интересов детей. В большинстве городов Литвы реформа школ завершилась достаточно спокойно, в столице же она вызывает бурю страстей, проходит через череду скандалов и судов.

Для русских Литвы любая отдельно взятая школа рассматривается не только как сугубо образовательные учреждения, но и, прежде всего, как культурные центры со своей историей и традициями, поэтому любая реорганизация (фактически ликвидация юридической единицы) – это как «больной удар по живому» русской общины. Речь даже не о цифрах и количестве школ, а прежде всего о ликвидации очагов русской культуры, каждый из которых является уникальным.

В период работы прошлого состава Вильнюсского городского совета, в котором мне пришлось участвовать как политику, была закрыта школа имени М. Добужинского, в ней на тот момент обучалось немногим более 100 учеников, что нетипично для городской, а тем более столичной школы. Однако и этому трудному решению предшествовали поиски различных путей по ее сохранению, велся широкий диалог с администрацией, родителями, советом школы, вплоть до начала заседания совета, определившего ее окончательную судьбу. К этому процессу подключились и созданный нами родительский форум и общественность. Тогда согласились все – школа экономически не выживет. Ученики были переведены в соседнюю Лукишкскую школу, а здание передано еврейской школе имени Шолома- Алейхема, которая, в свою очередь, освободила и передала городу здание детского сада. Это был компромисс, с болью потери богатой своими традициями школы. Эта была единственная школа с русским языком обучения, реорганизованная городским советом 2011 –2015 годов.

В нынешнем составе городского совета нет русской фракции, и большая нагрузка по защите школ ложится на плечи наших общественников и, прежде всего, Ассоциацию учителей русских школ Литвы. Этот путь «не устлан розами», а попытки использования ситуации вокруг русских школ для дискредитации и разобщения русских общественных организаций не новы. Мы сталкиваемся со случаями давления на руководство отдельных школ, педагогов, общественность, создаются альтернативные родительские советы и распространяется ложная информация. Иногда ситуация доходит до абсурда, когда руководство русской школы не рекомендует учителю участвовать в деятельности русской неправительственной организации.

Руководители русских организаций в своей работе всегда призывали и призывают к диалогу, как важнейшей форме взаимодействия при решении проблем. Действенна ли она? Практика это подтверждает. В период работы русской фракции в самоуправлении был остановлен процесс оптимизации школы им. А. Пушкина и впоследствии в связи со строительством нового жилого массива число учащихся в школе стало расти.

В 2016 году в результате диалога администрации школы-сада «Свая», ее родителей, совета школы и русской общественности с городской властью столицы был закрыт вопрос об объединении ее с Лаздинской школой. Подобные диалоги ведутся и по поводу вильнюсских русских детских садов, где также существует немало проблем. По вопросам школ лидеры русских организаций постоянно проводят консультации и встречи с руководством города и представителями Министерства образования и науки. Диалог с привлечением широкого круга заинтересованных лиц, а не пиар-акции и противостояние, поднимающие и так достаточно высокий уровень напряженности, связанный с реформой образовательных учреждений – более эффективный путь решения многих проблем.

Сокращение числа учащихся школ идет повсеместно и не только в Литве, но и в соседней Латвии – спад рождаемости и, конечно же, массовый отток семей вместе с детьми в поисках лучшей доли за пределы республики. Если его не остановить, ситуация будет ухудшаться. К сожалению, русские общественники этот процесс изменить не могут, но в вопросах защиты интересов диаспоры, несомненно, влияние оказывают.

Сегодняшняя ситуация со Старогородской школой столицы, вне сомнения, очень сложная и неоднозначная. Для детей и родителей она просто трагична, поскольку путь в новую для них школу Лепкальне не только продолжителен по времени (более 20 мин.), но и опасен. Свои обоснованные опасения по этому поводу не раз озвучивали родители, администрация, совет школы и общественность, но окончательного вердикта, определяющего будущее и перспективу школы, нет. Мы выступаем за будущее школы, за широкий диалог двух сторон в решении конфликта с учетом интересов и безопасности детей и пожеланий родителей. Последнее слово за политиками города…

Мы живем надеждой, что Сейм и его, надеюсь, не равнодушные к национальным меньшинствам члены с полной ответственностью подойдут к вопросу разработки и принятию Закона о национальных меньшинствах Литвы и приданию нашим школам статуса «школы национальных меньшинств». Закона, где этот статус будет прописан отдельной строкой. Тогда без поисков виноватых многие сегодняшние проблемы будет решаться в рамках правового поля Литвы не в ущерб литовским гражданам другой национальности.

Ольга ГОРШКОВА, председатель Координационного совета российских соотечественников Литвы

Метки: N10 (1150) 9 марта, Закон об образовании, Мнение, Ольга Горшкова, реформа, Сянамесче, школы