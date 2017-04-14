Осенью стартует чековая лотерея

Министр финансов Юлюс Шапока обещает, что осенью в Литве стартует чековая лотерея. Государственная налоговая инспекция предварительно наметила месячный призовой фонд в 13 тысяч евро. Вице-президент Литовского института свободного рынка Витаутас Жукаускас говорит, что чековая лотерея может иметь разве что очень малое воздействие на стабилизацию теневой экономики.

«Большинство людей, которые покупают товары у нелегальных или легальных поставщиков, которые не ведут учет доходов, хотят купить у них товар подешевле. Во многих случаях это своеобразный устный договор», – утверждает Жукаускас.

По словам аналитика, этот договор указывает, что если даже покупатель знает, что приобретает нелегальную услугу, однако это обходится дешевле. «Это такой своеобразный договор, который никогда никакая чековая лотерея не сломает», – убежден эксперт.

Жукаускас считает, что эта лотерея могла бы принести пользу только в тех случаях, когда покупатель не знает о нелегальных услугах.

«Чековая лотерея может сработать только в тех случаях, которые являются предельными, когда человек сам не знает, что участвует в сделке, которая не учитывается в смысле налогов», – говорит вице-президент Литовского института свободного рынка.

«Хотя это и звучит как игра, но такая лотерея имеет четкую цель воспитывать общество и внести свой вклад в улучшение собираемости налогов, уменьшение теневого рынка, повышение сознательности людей», – сказал BNS министр финансов Шапока.

По его словам, лотерейные призы будут выдаваться и еженедельно, и ежемесячно.

«В лотерее смогут участвовать чеки тех сфер, которые в смысле собираемости налогов считаются самыми рискованными. Сейчас выбор сделан на сектор услуг, в котором преимущественно рассчитываются наличными. Это учреждения питания, авторемонтные мастерские, салоны красоты и прочее», – утверждает министр.

Государственная налоговая инспекция уточнила, что сначала в лотерее смогут участвовать чеки, полученные за услуги, а также за товары, приобретенные на рынках.

«Чеки, выданные торговыми автоматами и автоматами по оказанию услуг, терминалами компьютерной связи или выписанные от руки, в игре участвовать не смогут», – сказал представитель Государственной налоговой инспекции Дарюс Бута.

Министр финансов Шапока подчеркнул, что секторы, чеки которых будут участвовать в лотерее, будут меняться: «В будущем в зависимости от идентифицированных рисков эти секторы могут меняться, об этом будет сообщаться заранее».

Он также сомневается, что лотерея будет способствовать подорожанию услуг, потому что предприниматели будут вынуждены заботиться о приобретении кассовых аппаратов. «Не будем надеяться, что это сразу даст очень большие результаты, но производя подсчеты по разной методике, мы получаем, что дополнительно будет собрано налогов больше, чем истрачено на саму лотерею».

Государственная налоговая инспекция сообщила, что приз месяца составит 5 тысяч евро и достанется одному человеку, а каждую неделю еще 10 покупателей, зарегистрировавших чеки, получат по 200 евро.

Однако пока в лотерее будут участвовать не все чеки. По мнению представителей Государственной налоговой инспекции, сейчас планируется закупить кассовые аппараты для организации и проведения чековой лотереи.

Лешек ДЛУГИ

Метки: N15 (1155) 13 апреля, чековая лотерея, Юлюс Шапока