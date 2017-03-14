По использованию зеленой энергии Литва превышала средний показатель ЕС

По использованию зеленой энергии Литва в 2015 году превышала средний показатель 28-и стран – членов Евросоюза (ЕС), сообщил Евростат.

Из обновляющихся источников в позапрошлом году в Литве было выработано 25,8% всей потребленной электроэнергии – на 2,2 пункта больше, чем в 2014 году, показывают обнародованные во вторник данные Евростата.

Во всем ЕС доля зеленой энергии составляла 16,7% (в 2013 году – 16,1%).

В Латвии этот показатель за год снизился на 1,1 пункта до 37,6%, в Эстонии повысился на 2,3 пункта до 28,6%. Самым высоким в 2015 году был процент использования такой энергии в Швеции – 53,9%.

BNS

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