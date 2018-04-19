Продажа лекарств в магазинах встретила лавину критики

Представители пациентов и аптекарей раскритиковали задумку Министерства здравоохранения – разрешить продажу лекарств в магазинах и на бензоколонках.

«Казалось бы, все делается для пациентов, но нужно ли это? Насколько я знаю, в Литве полно аптек. Такая сверхзабота очень странно звучит, не знаю, откуда взялось это мнение, к нам не обращался ни один человек, чтобы купить лекарства», – сказала в Сейме Вида Аугустинене – председатель Совета представителей организаций пациентов Литвы.

«Для пациентов не ахти какая польза, потому что нет такой потребности, нет подсчета, что это принесет пользу, но зато есть опасность, что люди займутся ненужным самолечением», – сказала руководитель Национальной ассоциации торговли лекарствами Юрате Кульберкене. Она подчеркнула, что если начнут продавать лекарства не только в аптеках, то маленькие аптеки в деревнях и городках обанкротятся.

Много предложений

Парламентский Комитет по делам здоровья подготовил вопросы, касающиеся поправок к Закону о фармации, которыми предлагается разрешить торговать некоторыми безрецептурными лекарствами не только в аптеках, но и в магазинах, на бензоколонках.

«Вы пишете, что на бензоколонке можно было бы продавать лекарства, но ведь в деревне эта бензоколонка намного дальше, чем аптека», – сказала Аугустинене. По ее словам, надо улучшать доступ пациентов к врачам, возможность выбора лекарств, а не увеличивать количество мест их продажи.

По проекту Министерства здравоохранения, в местах розничной торговли можно будет продавать не все, а только те лекарственные препараты, которые включены в список, утвержденный Министром здравоохранения. Там также указано, что лекарства не должны продавать лицам до 16 лет. В соответствии с новым порядком, будет запрещено указывать на этикетках продаваемых лекарств пониженные цены. Тем самым хотят сделать более строгой рекламу лекарств и пищевых добавок по радио и телевидению – предлагается запретить вместе рекламировать лекарственные препараты и пищевые добавки, за исключением случаев, когда между их рекламой будет другая реклама.

Среди предложений есть и такое – разрешить торговать рецептурными лекарствами электронным способом.

По утверждению министерства, основная цель этих поправок – уменьшить допустимую концентрацию торговли лекарствами в аптеках, поощрять альтернативные каналы.

«Это связано с возможностью продавать лекарства не в аптеках, с возможностью покупать компенсируемые лекарства в стационарах, где оказываются дневные стационарные услуги, и узаконить дистанционную торговлю рецептными лекарствами», – сказала вице-министр здравоохранения Кристина Гаруолене.

Пугали отравлениями и неумеренным применением

Участвовавший на днях в заседании комитета Эдуардас Тарасявичюс – президент Литовского союза фармацевтики, назвал предложение Министерства здравоохранения о либерализации торговли лекарствами освобождением джинна из бутылки. «Наши соседи поляки обсуждают, как изъять лекарства с бензоколонок и из магазинов и вернуть в аптеки», – утверждал он.

По словам Тарасявичюса, в странах, где либерализована продажа лекарств, увеличилось количество случаев передозировки парацетамола, из-за этого участились случаи даже трансплантации.

«Доступность лекарств в Литве – на втором месте в Евросоюзе – лучше некуда», – утверждал он.

По словам Кристины Неманюте-Гаге – председателя правления Литовской ассоциации аптек, их организация провела опрос пациентов. 74% респондентов указали, что при покупке лекарств им важно получить консультацию аптекаря.

«Только 9% опрошенных сказали, что сталкивались с ситуацией, когда при головной боли не было возможности быстро купить лекарство», – сказала Неманюте-Гаге.

Она также обратила внимание на то, что в странах, где разрешена продажа лекарств в магазинах, участились случаи нерационального их применения.

«Либерализируя таким образом торговлю лекарствами, мы столкнемся с проблемой, с которой сталкиваются другие страны. Продажа лекарств выросла и выросла в больших количествах. В этих странах также выросло количество отравлений», – сказала Неманюте-Гаге.

Цены не снизятся

Неманюте-Гаге полагает, что с увеличением мест торговли лекарствами нет основания надеяться, что цены на лекарства снизятся, мол, они могут только повыситься.

«Если из аптечного сегмента изымается часть лекарств, то чтобы аптека могла сохраниться со своими помещениями, аптекарями, она должна будет повышать цены на другие лекарства в своей аптеке. Маленькие аптеки станут первыми, вынужденными закрыться», – сказала Неманюте-Гаге.

Она сожалела, что если в одном месте продавать и лекарства, и алкоголь, то могут быть серьезные последствия.

На заседании комитета часть членов Сейма поднимала вопрос о работе аптек в выходные дни и ночью. Ведь во многих местностях невозможно купить медикаменты. Вместе с тем представители аптек сказали, что в ночное время в аптеках бывает очень мало покупателей.

«По ночам люди зачастую приходят в аптеки за гигиеническими товарами. Мы просмотрели списки: чаще всего покупают шприцы и иглы, контрацептивы, бутылки воды. Если бы был спрос, то было бы и предложение», – утверждала Неманюте-Гаге.

Она также просила не спешить с узакониванием электронной торговли рецептурными лекарствами, потому что сейчас часто бывают неполадки с электронной системой здравоохранения, в которой аптекари могут увидеть выписанный пациенту рецепт.

«Сегодня мы в аптеке сталкиваемся с миллионами сложных ситуаций. Например, в прошлом году в ноябре-декабре была такая ситуация, когда неделю не действовал электронный рецепт. Были такие пациенты, которые в течение пяти дней не получили нужные лекарства, – сказала Неманюте-Гаге. – Мы просим, чтобы была приведена в порядок вся электронная система, когда она будет хорошо действовать, тогда можно будет и ввести дистанционную торговлю лекарствами».

Представитель Литовского профсоюза работников фармацевтики сравнила проекты Министерства здравоохранения с атомной бомбой и спросила, кому нужно такое потрясение. Продажу лекарств в магазинах не одобрил и Гинтаутас Барцис – начальник Государственной службы контроля за лекарствами.

Усматривают «государственные» аптеки

Больше одобрения получило только предложение Министерства здравоохранения – разрешить больничным аптекам обеспечивать лекарствами пациентов своего дневного стационара. Эту поправку поддержали и медики, и некоторые представители пациентов.

Как предусмотрено в проекте, если поликлиника оказывает услуги дневного стационара, то ее структурное подразделение – больничная аптека, может продавать (выдавать) компенсируемые аптечные препараты только пациентам, которые лечатся в дневном стационаре этого учреждения, если эти препараты назначены им для лечения в дневном стационаре этого учреждения при оказании услуги по уходу за здоровьем.

Лаймонас Гришкявичюс, представлявший клинику «Сантара», утверждал, что так называемые государственные аптеки нужны пациентам дневных стационаров.

«У нас такая ситуация, когда пациент приезжает к нам, врач выписывает рецепт, пациенты вместо того, чтобы сразу получить какое-то лекарство, вынуждены отправляться в поисках его в окрестные аптеки», – сказал Гришкявичюс.

«Вокруг «Сантары» есть по меньшей мере пять коммерческих аптек, но бывает так, что пациент должен побывать по крайней мере в трех, пока получит все лекарства: то ли какого-то нет, то ли доплата слишком велика. Пациенты частенько возвращаются через час, два, три, а если больной тяжелый, то это приходится делать его родственникам. Человек в это время лежит несколько часов, мы ничего с ним не делаем», – пояснил медик.

Он подчеркнул, что родственники даже не имеют права покупать лекарства тяжелобольному, для этого нужна доверенность, а ее ни у кого нет.

«Вы мне назовите хоть одну европейскую страну, где люди должны ходить в поиске лекарств, – спросил Гришкявичюс. – В других странах пациент приезжает в дневной стационар, и он не знает, откуда ему приносят лекарства. И эти лекарства – из аптек стационаров».

Медик акцентировал, что больных в дневных стационарах становится больше.

Неманюте-Гаге высказала сожаление по поводу того, что под этим предложением кроются стремления создать сеть так называемых государственных аптек.

Она отметила: «Если это только обеспечение пациента больницы, то – хорошо, но если речь идет обо всей сети, у которой будут совершенно разные с остальными аптеками конкурентные условия, тогда мы этого действительно не одобряем».

Юрате СКЕРИТЕ (BNS)

Метки: N16 (1208) 19 апреля, Продажа лекарств