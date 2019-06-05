Просьбу генпрокурора Гражулис называет политическим преследованием

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Парламентарий Пятрас Гражулис называет политическим преследованием просьбу генерального прокурора снять с него депутатскую неприкосновенность в деле Judex.

«Политическое дело, выборы приближаются, самое время. Да, это политическое основание, только так я считаю», — сказал BNS во вторник сам П. Гражулис.

«Если бы я чувствовал себя виновным, я бы просил сейм отменить иммунитет, но сегодня я вижу, что это политическое преследование», — сказал П. Гражулис.

«Данные, которыми располагают правоохранители, позволяют обоснованно полагать, что член сейма П. Гражулис в период с мая 2015 года по февраль 2017 года, действуя в интересах одного ЗАО Judex с целью получения имущественной выгоды, вероятно злоупотреблял служебным положением члена сейма, в результате чего государство понесло большой урон», — говорится в сообщении прокуратуры.

Генеральный прокурор Литвы Эвалдас Пашилис во вторник подписал обращение в сейм с просьбой разрешить привлечь члена сейма П. Гражулиса к уголовной ответственности или иным образом ограничить его свободу.

Такое решение принято после оценки данных, собранных во время досудебного расследования о злоупотреблениях, обманном ведении бухгалтерского учета, торговле влиянием, подлоге документов и подкупе, сообщила Генпрокуратура.

Как отмечает прокуратура, дать показания в качестве специального свидетеля П. Гражулис отказался.

Расследование было начато в 2016 году, когда в продукции Judex были обнаружены вредные вещества.

BNS

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