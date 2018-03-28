В полуприцепе фуры – нелегальные мигранты

21 марта на литовской границе задержана фура, в полуприцепе которой прятались 14 нелегальных мигрантов, которые таким образом пытались попасть из Беларуси в Литву, сообщила Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ).

Они представились пограничникам гражданами Шри-Ланки и сказали, что ехали в закрытом полуприцепе несколько дней. Мигрантам понадобилась помощь медиков, один из них до сих пор находится в больнице.

По данным СОГГЛ, грузовой автомобиль Scania с полуприцепом Trailor с российскими номерами подъехал к пункту погранконтроля Лаворишкес сразу после полуночи. За рулем фуры находился 49-летний гражданин России, его личные документы были в порядке. В полуприцепе находился груз пластика.

Когда полуприцеп открыли, то оказалось, что между поддонами с пластиковыми изделиями прятались 13 мужчин и одна женщина. Они очень замерзли, ноги у них опухли и посинели, они практически не могли идти. Сотрудникам пропускного пункта пришлось едва ли не на руках выносить мигрантов из полуприцепа.

Никаких документов у иностранцев при себе не было. Их пришлось спешно доставить в вильнюсскую клинику Сантарос, где они получили медицинскую помощь. Вечером того же дня тринадцать выписанных из больницы иностранцев пограничники поместили в арестантскую. Одному шри-ланкийцу пришлось остаться в больнице.

Возраст мигрантов, по их словам, составляет от 19 до 41 года.

Шри-ланкийцы рассказали пограничникам, что не выходили из полуприцепа несколько дней и рассчитывали доехать до Западной Европы. У мигрантов были с собой личные вещи, во время поездки они пользовались памперсами.

СОГГЛ начала досудебное расследование о незаконном пересечении госграницы и незаконной переправке лиц через госграницу с угрозой для жизни людей.

Для водителя фуры за незаконную перевозку иностранцев литовское законодательство предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет. Он тоже взят под арест. 22 марта прокуроры обратились в суд с просьбой разрешить арестовать водителя фуры на два месяца.

Инф. «ЛК»

Метки: N13 (1205) 29 марта, нелегальные мигранты