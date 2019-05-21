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В. Зеленский не только герой сериалов. Решительные действия нового президента Украины Владимира Зеленского по роспуску парламента свидетельствуют о том, что он не только герой сериалов, заявил советник президента Литвы по вопросам внешней политики Нериюс Алексеюнас.

«Важно, что уже в первый рабочий день были определенные решительные шаги, которые демонстрируют, что он, вероятно, не только герой сериала, а в реальности способен принимать сложные и важные решения о роспуске Рады», – сказал советник во вторник в интервью радиостанции Ziniu radijas.

Он напомнил, что об этом решении речь шла и раньше, и что оно является логичным, если новый президент хочет добиться результата, то без поддержки Верховной Рады это было бы «невыполнимой миссией».

Н. Алексеюнас сказал, что после вероятных досрочных выборов в парламент, в июле у В. Зеленского, скорее всего, будет «весомый перевес в украинском парламенте».

В понедельник Д. Грибаускайте встретилась с В. Зеленским после инаугурации. По словам Н. Алексеюнаса, на встрече украинский руководитель выразил благодарность Литве и Д. Грибаускайте за поддержку, еще раз подтвердил, что Украина будет придерживаться западного, евроатлантического направления в политике. Обсуждались и первые возможные визиты В. Зеленского.

«Пока украинцы не решили, они сами должны решить где встречи состоятся, но, несомненно, это будут Брюссель, Вашингтон», – сказал Н. Алексеюнас.

Актер, комик В. Зеленский избран президентом Украины 21 апреля во втором туре выборов. Набрав более 70% голосов, он победил стремившегося к переизбранию Петра Порошенко.

Во время избирательной компании демонстрировался сериал «Слуга народа», в котором В. Зеленский играл учителя, ставшего президентом Украины.

BNS

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