10.000 евро за каждого размещенного беженца

Государства-члены Евросоюза, участвующие в программе переселения мигрантов из стран Средиземноморья, Ливана, Иордании, Нигера и Руанды получают в следующем году из бюджета ЕС десять тысяч евро за каждого принятого беженца.

Эта сумма выделяется в качестве финансовой поддержки этим странам за размещение переселенных беженцев.

Как передает АЗЕРТАДЖ, ожидается принятие около 30 тысяч беженцев из кризисных регионов мира.

Германия намерена разместить до 5,5 тысячи мигрантов, сообщают немецкие СМИ.