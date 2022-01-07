118 членов Сейма предоставили документы об иммунитете, 23 для входа в Сейм нужен тест

118 членов сейма предоставили канцелярии парламента информацию о прививке или перенесенном COVID-19, остальным 23 парламентариям, чтобы войти в Сейм с 11 января нужно будет предъявить отрицательный тест.
Как сообщил Отдел Сейма по связям с общественностью, результата теста на COVID–19 канцелярия будет ждать до 10 января.
Парламентариям, не предоставившим ни документа о вакцинации или перенесенном заболевании, ни отрицательного ответа теста, с 11 января будет ограничен вход в здание сейма, разве что они предоставят необходимые документы 11 января.
В конце декабря парламент принял поправки к Уставу Сейма о том, что с января член Сейма может войти в парламент, только предъявив документ, подтверждающий его соответствие критериям, указанным в постановлении правительства об экстремальной ситуации или об объявлении карантина.
Если парламентарий, у которого нет такого документа, не будет участвовать в заседаниях Сейма или комитетов и комиссий, будет считаться, что заседание пропущено без уважительной причины.
Также во время пандемии член Сейма сможет приглашать избирателей на встречи в закрытых помещениях только в том случае, если у него имеется такой документ.
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