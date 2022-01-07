В Казахстане сообщили, что ущерб от беспорядков превысил $90 млн

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Примерный ущерб казахстанского бизнеса от беспорядков в стране предварительно оценивается в 40 млрд тенге (более $90 млн). Об этом сообщила в четверг Национальная палата предпринимателей «Атамекен», сообщает ТАСС.

«По состоянию на 17:00 (14:00 мск — прим. ТАСС) 6 января общая сумма ущерба пострадавшего в ходе беспорядков бизнеса составила, по приблизительным подсчетам, 40 млрд тенге, в Алматы — 39,5 млрд тенге ($89,8 млн — прим. ТАСС)», — говорится в сообщении. При этом в «Атамекен» отметили, что оценить ущерб большинства арендаторов пока не представляется возможным, так как у предпринимателей нет доступа на объекты.

В настоящее время Национальная палата предпринимателей совместно с бизнес-ассоциациями во всех регионах проводит работу по сбору информации у предпринимателей о предполагаемом размере ущерба и формирует реестр пострадавших.