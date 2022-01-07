Вице-министр ИД обсудит на встрече министров ИД НАТО напряженность из-за Украины

Вице-министр иностранных дел Литвы Эгидиюс Мейлунас в пятницу примет участие во внеочередной встрече министров ИД стран НАТО по Украине.

На встрече в режиме онлайн пойдет речь о концентрации вооруженных сил России вблизи Украины и других вызовах безопасности в Европе.

Председательствовать на встрече будет генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Во встречах глав внешнеполитических ведомств НАТО обычно участвует глава литовской дипломатии Габриэлюс Ландсбергис, однако в пятницу у него выходной день.

Встреча министров состоится менее чем за неделю до предстоящих 10 января переговоров США и России в Женеве, а также до намеченного на 12 января заседания Совета НАТО — Россия.

На ней представители стран НАТО обсудят и дальнейшие контакты Альянса и союзников с Россией, говорится в сообщении МИД.

Участники встречи также обсудят дальнейшую политическую и практическую поддержку Украине и укрепление безопасности и обороны союзников НАТО.

Россия сконцентрировала у границы с Украиной 100 тыс. своих военнослужащих. Киев и Запад опасаются вероятного вторжения Москвы.

В свою очередь, Москва предъявила США и НАТО требования не предоставлять членство в Альянсе Украине, отвести свои силы, дислоцированные вблизи российских границ.

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