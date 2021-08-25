14 афганских семей прибыли в Расейняйский район – мэр

Жители настроены доброжелательно

Планируется, что прибившие в Расейняй семьи будут там жить более месяца, все это время они будут жить в общем помещении, так как, отметил А. Баутронис, у самоуправления нет возможности расселить семьи в отдельные помещения.

«На сегодняшний день мы можем предложить то, что у нас есть, и то, что подошло Министерству обороны, пока мы видим, что это подходит и афганцам — подумайте, из каких условий они прибыли», — сказал он.

По словам мэра, все ведомства готовы к прибытию афганцев и заранее подготовили всё необходимое.

«Спасибо жителям Расейняй, которые с прибытием первой семьи обращались ко мне напрямую и через других людей и предлагали свою помощь продуктами, средствами гигиены и т.п. В случае необходимости, этот ваш вклад будет очень важным. Также спасибо всем жителям Расейняйского края, которые не остались равнодушными к бегущим от жестокости талибов афганцам. Наша поддержка очень важна для этих людей», — написал в фейсбуке А. Баутронис.

Мэр рассказал, что при подготовке к расселению афганцев были и критические комментарии, и попытки «сеять раздор, вызвать волнение в обществе», но после информации о том, что это будут семьи с детьми, настроенные дружелюбно, и реакция жителей стала соответствующей.

«Жители реагируют очень доброжелательно», — добавил он.

В ближайшие дни в Расейняйском районе будут размещены и другие афганцы, которые помогали литовским военным.

Самоуправление обещает оказывать все услуги

Расходы на размещение афганцев возместит Министерство обороны, а самоуправление поможет людскими ресурсами.

«Самоуправление обязалось выполнять то, что будет решено на государственном уровне Министерством обороны, Министерством социальной защиты и труда, Министерством образования — какие услуги нужно будет им оказывать. Через две недели, когда начнется у них социальная жизнь, они смогут выходить в город и т. п., будет организовано обучение, определенные консультации или курсы, это мы сможем устроить», — отметил мэр.

По словам А. Баутрониса, самоуправление может оказывать образовательные, социальные, психологические услуги семьям, если поступит такое указание из министерства.

С семьями переводчиков планируется говорить по-английски — в Расейняй есть специалисты для работы с семьями вернувшихся из-за границы литовцев, их планируется привлечь и в этом случае.

Мэр рассказал, что к самоуправлению обратилось Министерство обороны с запросом об условиях размещения этих лиц. Так как условия подошли министерству, а самоуправление решило, что может оказать такую помощь, афганцы были размещены в этом самоуправлении.

Первые шесть человек прибыли в Расейняйский район в ночь с пятницы на субботу — это был афганец, который работал в представительстве Евросоюза в Кабуле, и его семья.

А. Баутронис сообщил, что подготовка к размещению афганцев началась на прошлой неделе.

Литва стремится вывезти из Афганистана переводчиков и других лиц, которые помогали литовским военным.

В ночь со вторника на среду в Вильнюсском аэропорту совершил посадку самолет авиалиний Польши, на котором в Литву прилетели семьи 14-и переводчиков, в общей сложности – 50 человек.

В среду в Литву должны прибыть еще полсотни афганцев.