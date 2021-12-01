14 мигрантов решили вернуться в Беларусь, отказались возвращаться в страну происхождения

У 12 мигрантов были документы — это были граждане Ирака. У двух иностранок документов не было, они представились гражданками Сомали.

Среди граждан Ирака были две семьи — супружеские пары и по трое несовершеннолетних детей. Оставшиеся два гражданина Ирака — одинокие мужчины.

Во вторник сразу после обнаружения группы для их осмотра были вызваны медики, на заставе побывали и специалисты по защите прав ребенка. Согласно предварительным данным, замечаний к пограничникам не было.

Сотрудники СОГГЛ сказали, что ответили на все вопросы иностранцев и объяснили, что обе сомалийки и два одиноких иракца не могут быть допущены в Литву и, в соответствии с действующим порядком, должны вернуться в страну, из которой незаконно попали на территорию Литвы, то есть в Беларусь.

Пограничники также предложили семьям воспользоваться помощью международных организаций и добровольно вернуться самолетом из Литвы в страну происхождения, то есть в Ирак.

«От этого предложения семьи отказались. Взвесив полученную информацию и посовещавшись, мигранты решили все вместе с несовершеннолетними (детьми) добровольно вернуться в Беларусь», – говорят пограничники.

В среду после обеда группа из 14-и мигрантов вернулась в Беларусь.