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В Швеции министром впервые стала женщина-трансгендер

Фото: Lina Axelsson Kihlblom на Facebook

В Швеции новым министром образования назначена трансгендерная женщина Лина Аксельссон Килблом, которая стала первым чиновником-трансгендером в стране. Об этом сообщает Expressen.

Ранее 51-летняя Килблом была членом школьной комиссии и имеет большой опыт работы в образовательной сфере. В 2015 году она призналась, что стала трансгендером.

Килблом также является автором автобиографической книги «А теперь я тебе нравлюсь?» Рассказ об идентичности», в которой раскрывает тему страха быть отвергнутым и высмеянным.

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Напомним, на днях шведский парламент поддержал кандидатуру министра финансов, лидера Социал-демократической рабочей партии Швеции (СДРПШ) Магдалены Андерссон на пост премьер-министра. Она стала первой женщиной на посту главы Кабинета министров страны.

korrespondent.net

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