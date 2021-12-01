В Швеции министром впервые стала женщина-трансгендер

Фото: Lina Axelsson Kihlblom на Facebook

В Швеции новым министром образования назначена трансгендерная женщина Лина Аксельссон Килблом, которая стала первым чиновником-трансгендером в стране. Об этом сообщает Expressen.

Ранее 51-летняя Килблом была членом школьной комиссии и имеет большой опыт работы в образовательной сфере. В 2015 году она призналась, что стала трансгендером.

Килблом также является автором автобиографической книги «А теперь я тебе нравлюсь?» Рассказ об идентичности», в которой раскрывает тему страха быть отвергнутым и высмеянным.