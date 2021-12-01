Польша ввела запрет на нахождение в приграничной зоне

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В связи с тем, что сложная ситуация на границе Беларуси и Польши пока никак не разрешилась, а миграционный кризис всё ещё доставляет обеим странам много проблем, польская сторона приняла решение запретить посторонним людям находиться на приграничной территории. Соответствующее постановление уже было опубликовано.

Отметим, что раньше этот запрет носил формальный характер, так как Польша объявила режим чрезвычайного положения на границе с Беларусью. Так, известно, что теперь посторонним людям нельзя находиться в 183-ёх населённых пунктах, которые расположены близко к польско-белорусской границе.

Подчёркивается, что этот запрет не имеет отношения к тем, кто проживает в этих населённых пунктах. Также свободно перемещаться по указанным территориям могут представители экстренных служб, в том числе врачи. Кроме того, на приграничной территории запрещается находиться людям с оружием, за исключением военнослужащих.