18 мая в Польше начнется третий этап смягчения карантина

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С 18 мая в Польше возобновят работу салоны красоты, парикмахерские и заведения общественного питания. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает Польское радио.

Говоря о возобновлении работы кафе и ресторанов, Матеуш Моравецкий призвал их владельцев открывать как можно больше летних террас. Также польский премьер подчеркнул необходимость сохранения строгих санитарных мер.

С 18 мая будут изменены ограничения в работе общественного транспорта Польши — увеличится лимит пассажиров. «В общественный транспорт, рассчитанный на 50 пассажиров, будут допускаться 25 человек», — уточнил Матеуш Моравецкий.

Уже с 17 мая смягчатся ограничения, связанные с пребыванием верующих в религиозных учреждениях. С этого же дня дети в возрасте до 13 лет смогут выходить из дома без присмотра взрослых. С 18 мая возобновятся практические занятия в техникумах и профшколах.

«Я знаю, что последние дни, недели и месяцы были трудными для многих из нас. Мы стремимся поддержать предпринимателей во всех усилиях по борьбе с коронавирусом, — заявил Матеуш Моравецкий. — Однако теплые майские дни не помогли сохранить дисциплину. Ничто не будет таким, как прежде, и возвращение к новой экономической реальности зависит от того, как мы будем придерживаться суровых условий. Следующие недели должны научить нас, как существовать в новой реальности».

По последним данным, общее число зараженных COVID-19 в Польше достигло 17 062. Умерли 847 человек, более 6,4 тыс. выздоровели. Министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский заявил, что в данный момент коэффициент воспроизводства коронавируса в Польше упал ниже 1. Это означает, что, по статистике, один зараженный инфицирует менее чем одного человека, сообщает Reuters.