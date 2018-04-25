19 марта в Вильнюсе стартует 25-ый фестиваль «Киновесна»

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

19 марта в Вильнюсе стартует крупнейший в стране фестиваль «Киновесна» («Kino pavasaris»). В этом году он пройдет в 25-й раз и станет крупнейшим кинематографическим событием в стране.

«Kino pavasaris» любят и ценят за высокое качество представляемых кинофильмов и насыщенную событиями программу. На фестивале пройдут самые актуальные кинопремьеры, зрители смогут встретиться с создателями кино. Панорама качественного авторского кино представлена пятью разными программами: «Открытия года», «Фавориты фестивалей», «Мастера», «Выбор критиков» и Европейский конкурс дебютов. Фестиваль будет проходить до 2 апреля.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt