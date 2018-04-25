Как пенсионерам и малоимущим получить льготу на оплату вывоза мусора?

Сейчас плата за вывоз мусора начисляется в зависимости от площади недвижимости.
Немало жителей Вильнюса, особенно одиноких, пенсионеров, имеющих малые доходы, проживающих в жилых помещениях большой площади, получили счета за услуги по вывозу мусора, не соизмеримые с их доходами.
Как сообщило муниципальное предприятие Vilniaus atliekų sistemos administratorius (SĮ VASA), отдельного порядка предоставления льгот пенсионерам нет, как и малоимущим и другим социальным группам.
Льготы может назначать горсовет. Согласно постановлению правительства и действующим установкам, от уплаты переменной части человека могут освободить, если он не пользуется имуществом, но не пользоваться надо не меньше 3 месяцев и не дольше 1 года.
После этого надо предоставить информацию об использованном количестве воды и электроэнергии, поскольку должны соответствовать все нормативы.
До сих пор плата не зависела от количества вывезенного мусора. С начала этого года переменная часть будет зависеть от количества вывезенного мусора, поэтому после 2020 г. плату пересчитают по факту.
Информация «ЛК», BNS,vilnius.lt
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