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Виленский Вестник

Как пенсионерам и малоимущим получить льготу на оплату вывоза мусора?

Фото BFL/ Ирмантаса Гялунаса

Сейчас плата за вывоз мусора начисляется  в зависимости от площади недвижимости.

Немало жителей Вильнюса, особенно одиноких, пенсионеров, имеющих малые доходы, проживающих в жилых помещениях большой площади, получили счета за услуги по вывозу мусора, не соизмеримые с их доходами.

Как сообщило муниципальное предприятие  Vilniaus atliekų sistemos administratorius (SĮ VASA), отдельного порядка предоставления льгот пенсионерам нет, как и малоимущим и другим социальным группам.

Льготы может назначать горсовет. Согласно постановлению правительства и действующим установкам, от уплаты переменной части человека могут освободить, если он не пользуется имуществом, но не пользоваться надо не меньше 3 месяцев и не дольше 1 года.

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После этого надо предоставить информацию об использованном количестве воды и электроэнергии, поскольку должны соответствовать все нормативы.

До сих пор плата не зависела от количества вывезенного мусора. С начала этого года переменная часть будет зависеть от количества вывезенного мусора, поэтому после 2020 г. плату пересчитают по факту.

Информация «ЛК», BNS,vilnius.lt

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