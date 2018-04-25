Как пенсионерам и малоимущим получить льготу на оплату вывоза мусора?

Фото BFL/ Ирмантаса Гялунаса

Сейчас плата за вывоз мусора начисляется в зависимости от площади недвижимости.

Немало жителей Вильнюса, особенно одиноких, пенсионеров, имеющих малые доходы, проживающих в жилых помещениях большой площади, получили счета за услуги по вывозу мусора, не соизмеримые с их доходами.

Как сообщило муниципальное предприятие Vilniaus atliekų sistemos administratorius (SĮ VASA), отдельного порядка предоставления льгот пенсионерам нет, как и малоимущим и другим социальным группам.

Льготы может назначать горсовет. Согласно постановлению правительства и действующим установкам, от уплаты переменной части человека могут освободить, если он не пользуется имуществом, но не пользоваться надо не меньше 3 месяцев и не дольше 1 года.