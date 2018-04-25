Дина Рубина выступит с литературным концертом

Ее творчество вызывает порой полярные отклики, однако никого не оставляет равнодушным. Открываешь любую книгу, проглатываешь мигом и сразу же начинаешь снова перечитывать, пробуя на вкус каждое слово.

Дина Рубина — блистательная рассказчица, незаурядная актриса, в ее чтении перед нами оживают такие разные лица: забавные и смешные, трогательные и печальные.

На концерте Дины Рубиной можно будет прибрести и подписать лично у автора новый роман – трилогию «Наполеонов обоз». Захватывающая история любви с элементами приключенческого романа в историческом контексте, это своеобразный синтез всех ее предыдущих текстов, в нем объединятся любимые читателями сюжеты, где главенствуют случай и провидение, неповторимый стиль автора и захватывающие приключения.

Литературный концерт Дины Рубиной в Вильнюсе состоится 21 апреля

в Польском доме в 19.00. Билеты на концерт Дины Рубиной можно купить в кассах и на сайте bilietai.lt