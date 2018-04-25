Дина Рубина выступит с литературным концертом

Дина Рубина – один из самых популярных и читаемых современных прозаиков, почти четверть века живущая в Израиле, Дина Рубина давно и прочно заняла в литературе совершенно особое место.
Во-первых, в энциклопедиях и критических статьях рядом с профессией писатель принято ставить уточнение «русскоязычный» и «проживающий в Израиле».
Во-вторых, Дина Ильинична — тот счастливый случай, когда искусство стало массовым: ее книги переведены на английский, болгарский, венгерский, иврит, немецкий, польский, французский, чешский, а тиражи достигают 80-100 тысяч экземпляров.
В-третьих, и в-главных, проза Рубиной — это всегда остроумный, яркий слог плюс отменная драматургия.
Ее творчество вызывает порой полярные отклики, однако никого не оставляет равнодушным. Открываешь любую книгу, проглатываешь мигом и сразу же начинаешь снова перечитывать, пробуя на вкус каждое слово.
Дина Рубина — блистательная рассказчица, незаурядная актриса, в ее чтении перед нами оживают такие разные лица: забавные и смешные, трогательные и печальные.
На концерте Дины Рубиной можно будет прибрести и подписать лично у автора новый роман – трилогию «Наполеонов обоз». Захватывающая история любви с элементами приключенческого романа в историческом контексте, это своеобразный синтез всех ее предыдущих текстов, в нем объединятся любимые читателями сюжеты, где главенствуют случай и провидение, неповторимый стиль автора и захватывающие приключения.
Литературный концерт Дины Рубиной в Вильнюсе состоится 21 апреля
в Польском доме в 19.00. Билеты на концерт Дины Рубиной можно купить в кассах и на сайте bilietai.lt
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