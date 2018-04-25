Проверьте, какую пенсию вы заработали

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Фонд социального страхования («Содра») обновил на личных страницах жителей информацию о стаже и о накопленных баллах. Многие жители увидят, какой у них трудовой стаж и сколько баллов они накопили, сообщает пресс-служба Содры.

Пенсия в Литве и другие социальные выплаты зависят от личного вклада жителя в систему пенсионного страхования, а на своей странице в «Содре» можно следить за тем, как меняется стаж и будущая пенсия. Очень важно, чтобы работающие граждане, которые платят налоги, видели, что они получают в обмен.

«Эти данные мы обновляем каждые полгода и информируем, какое право на пенсию у человека появилось. Всю подробную информацию жители могут получить на своей странице», – сказал представитель «Содры» Эвалдас Микутис. Подключиться к своей странице можно через сайт www.sodra.lt/gyventojui.

Сообщается, что ежедневно к сайту подключаются 15 000 человек. Чтобы получить годовой стаж, гражданин должен платить налоги не меньше чем с минимальной зарплаты на протяжении всех 12 месяцев. Если человек проработает меньше или заплатит меньше налогов, то и стаж у него будет меньше. Как известно, за год нельзя получить стаж больше чем 12 месяцев. Один балл получает житель, который в течение всех 12 месяцев платил налоги с доходов не ниже средних. Если человек платил меньше налогов, пропорционально он получает меньше баллов, а если больше — больше баллов, но это количество не может быть больше 5 баллов за год. «Содра» отмечает, что данные самозанятых могут и не измениться, поскольку эти жители должны заплатить налоги до мая 2020 года. Они смогут увидеть результат в июле 2020 года.



Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ

