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Виленский Вестник,Транспорт

В Вильнюсе на шесть перекрестков вернули зеленые стрелки

Фото Susisiekimo paslaugos

В Вильнюсе на шесть перекрестков вернут на светофоры зеленые стрелки, позволяющие поворот направо, сообщает пресс-служба местного самоуправления.

Агентство транспортных компетенций оценило предоставленный муниципалитетом перечень и утвердило часть предложений. В списке были указаны 24 перекрестка, на которые хотели вернуть зеленые стрелки.

Вильнюс не потратил дополнительных средств на установку зеленых стрелок, поскольку повешены таблички, которые использовались ранее, а работы выполнят подрядчики в соответствии с договорами на техническое обслуживание. 

Зеленые стрелки вновь установлены на следующих перекрестках: ул.Лепкальне – ул. Жирню; ул. Салтонишкю – ул. Селю; ул. Гоштауто – ул. Гинею; ул. Гяляжине Вилко – ул.Балтупе – Дидлауке; ул. Т. Нарбуто – ул. Салтонишкю; Неменчинское шоссе – аллея Саулетяке. Остальные предложенные перекрестки агентство оценит позднее.

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Подготовлено по BNS и литовским СМИ

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