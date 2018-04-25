Семьи, проживающие в Вильнюсском районе, могут пользоваться бесплатными комплексными услугами.
У каждой семьи — не только свои радости, но и свои проблемы. В одних решаются вопросы взросления и воспитания детей, в других — последствия психологических проблем, вызванных стрессом, кризисами в отношениях, разводом.
Для того чтобы помочь семьям в решении проблем, самоуправление Вильнюсского района запустило проект «Комплексные услуги для семей Вильнюсского района».
Такое решение было принято, поскольку замечено, что услуг для семей либо не хватает, либо они дорогие, либо находятся далеко от места жительства.
В рамках данного проекта все услуги предоставляются бесплатно. Воспользоваться ими могут семьи (лица), которые столкнулись с кризисными ситуациями из-за развода, проблем с воспитанием детей, домашнего насилия и т.д.
Подсчитано, что к концу 2022 года бесплатными услугами смогут воспользоваться более 1070 человек.
Помощь осуществляется по таким направлениям: курсы позитивного мышления для родителей, психосоциальная помощь, развитие семейных навыков, услуги по присмотру за детьми и др.
Курсы позитивного мышления для родителей — совершенно новая услуга, популярность которой уже сейчас невероятно высока: вместо одной группы в месяц собирается три. Консультации психолога на литовском, польском или русском языках проводятся как для отдельных граждан, так и для отдельных семей. Предусмотрено до 10 бесплатных консультаций.
Следующая услуга — так называемая услуга медиации. Для тех, кто не знает, что это такое — это услуга мирного разрешения споров с помощью третьей стороны. Она может понадобиться при разводах, в случае разногласий в школах между детьми, учителями и родителями. Одна из главных задач такого посредничества — защита наилучших интересов ребенка.
Более подробную информацию вы сможете найти на странице Вильнюсского районного самоуправления vrsa.lt.
Информация «ЛК», BNS,vilnius.lt
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