Проект «Комплексные услуги для семей Вильнюсского района»

В рамках данного проекта все услуги предоставляются бесплатно. Воспользоваться ими могут семьи (лица), которые столкнулись с кризисными ситуациями из-за развода, проблем с воспитанием детей, домашнего насилия и т.д.

Подсчитано, что к концу 2022 года бесплатными услугами смогут воспользоваться более 1070 человек.

Помощь осуществляется по таким направлениям: курсы позитивного мышления для родителей, психосоциальная помощь, развитие семейных навыков, услуги по присмотру за детьми и др.

Курсы позитивного мышления для родителей — совершенно новая услуга, популярность которой уже сейчас невероятно высока: вместо одной группы в месяц собирается три. Консультации психолога на литовском, польском или русском языках проводятся как для отдельных граждан, так и для отдельных семей. Предусмотрено до 10 бесплатных консультаций.

Следующая услуга — так называемая услуга медиации. Для тех, кто не знает, что это такое — это услуга мирного разрешения споров с помощью третьей стороны. Она может понадобиться при разводах, в случае разногласий в школах между детьми, учителями и родителями. Одна из главных задач такого посредничества — защита наилучших интересов ребенка.

Более подробную информацию вы сможете найти на странице Вильнюсского районного самоуправления vrsa.lt.

Информация «ЛК», BNS,vilnius.lt