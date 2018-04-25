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Виленский Вестник

Повышаются зарплаты водителей общественного транспорта Вильнюса

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

Зарплаты водителей предприятия «Вильнюсский общественный транспорт» — одни из самых высоких в секторе общественного транспорта, а с апреля они еще увеличатся, сообщает Вильнюсское городское самоуправление.

«Согласно достигнутой договоренности между объединенными профсоюзами предприятия и администрацией ЗАО Vilniaus viešasis transportas («Вильнюсский общественный транспорт»), с апреля зарплата вырастет на 3,4 проц. у всех работников предприятия, кроме руководителей и специалистов.

Эта договоренность позволит повысить зарплату в среднем на 50 евро», — сказал курирующий вопросы транспортной сферы заместитель мэра Вильнюсского городского самоуправления Витаутас Миталас.

«Предприятие постоянно пересматривает возможность увеличения зарплат. С июня 2019 года условия оплаты водителей троллейбусов сравняли с оплатой водителей автобусов, поэтому зарплата водителей троллейбусов в среднем возросла на 200 евро в месяц и сравнялась со средней зарплатой водителей автобусов.

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Новая процедура индексации обойдется компании в дополнительные 100 тысяч евро в месяц», — отметил гендиректор Vilniaus viešasis transportas Римантас Маркаускас.

По словам главы предприятия, руководители и специалисты также не будут забыты – им предоставят мотивационную систему, в соответствии с которой по достижении квартальных целей отдела или подразделения им будет выплачиваться доплата в размере десяти процентов от зарплаты.

В настоящее время в компании Vilniaus viešasis transportas работают более двух тысяч сотрудников, 1350 из которых являются водителями общественного транспорта.

Информация «ЛК», BNS,vilnius.lt

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