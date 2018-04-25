Повышаются зарплаты водителей общественного транспорта Вильнюса

Зарплаты водителей предприятия «Вильнюсский общественный транспорт» — одни из самых высоких в секторе общественного транспорта, а с апреля они еще увеличатся, сообщает Вильнюсское городское самоуправление.
«Согласно достигнутой договоренности между объединенными профсоюзами предприятия и администрацией ЗАО Vilniaus viešasis transportas («Вильнюсский общественный транспорт»), с апреля зарплата вырастет на 3,4 проц. у всех работников предприятия, кроме руководителей и специалистов.
Эта договоренность позволит повысить зарплату в среднем на 50 евро», — сказал курирующий вопросы транспортной сферы заместитель мэра Вильнюсского городского самоуправления Витаутас Миталас.
«Предприятие постоянно пересматривает возможность увеличения зарплат. С июня 2019 года условия оплаты водителей троллейбусов сравняли с оплатой водителей автобусов, поэтому зарплата водителей троллейбусов в среднем возросла на 200 евро в месяц и сравнялась со средней зарплатой водителей автобусов.
Новая процедура индексации обойдется компании в дополнительные 100 тысяч евро в месяц», — отметил гендиректор Vilniaus viešasis transportas Римантас Маркаускас.
По словам главы предприятия, руководители и специалисты также не будут забыты – им предоставят мотивационную систему, в соответствии с которой по достижении квартальных целей отдела или подразделения им будет выплачиваться доплата в размере десяти процентов от зарплаты.
В настоящее время в компании Vilniaus viešasis transportas работают более двух тысяч сотрудников, 1350 из которых являются водителями общественного транспорта.
Информация «ЛК», BNS,vilnius.lt
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