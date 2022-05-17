20 дипредставительств в Литве выразили поддержку LGBTIQ+, их праву на семью

Nuotrauka BNS/ Žygimantas Gedvila

Два десятка диппредставительств в Литве выражают поддержку сообществу LGBTQ+ (лесбиянки, геи, бисексуалы, трансгендеры, квир-люди и др. люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией и половой идентичностью), подчеркивают их право на семью и обращают внимание на репрессии против представителей этого сообщества в России и Беларуси.

В ознаменование Международного дня борьбы с гомофобией, трансфобией и бифобией (IDAHOBIT) во вторник и празднования Baltic Pride 2022 двадцать иностранных послов выступили с заявлением, в котором подчеркнули, что «права человека универсальны» и что каждый «имеет право пользоваться ими свободно, в равной степени», открыто, без дискриминации или страха».

«Поэтому мы выражаем нашу поддержку членам литовского сообщества LGBTIQ+, поскольку они стремятся к вовлечению в общество и признанию того, что семья имеет много разных форм. Мы твердо верим в демократические ценности, согласно которым каждый имеет право на достоинство и равенство, независимо от того, кто он, где живет и кого любит», — говорится в заявлении.

Его подписали послы США, Великобритании, Франции, Германии, Испании, Австралии, Канады и других стран.

Дипломаты также подтверждают свою приверженность поддержке прав членов сообщества LGBTIQ+, в том числе из соседних России и Беларуси, где, как говорится в сообщении, эти члены сообщества и организации которых считаются одними из наиболее уязвимых для преследований и насилия со стороны репрессивных режимов.

«Кроме того, эти насильственные переселения показывают, что на переднем крае неспровоцированной и неоправданной агрессии России против Украины оказались представители LGBTIQ+», — заявили дипломаты.

Мы также благодарим организаторов и волонтеров мероприятий IDAHOBIT и Baltic Pride 2022, а также «всех, кто работает для защиты прав лиц общины LGBTIQ+ в Литве и за ее пределами».

В понедельник литовские парламентарии, стремящиеся узаконить однополые отношения, обнародовали проект, который позволит людям создавать гражданские союзы вместо ранее предложенных партнерских отношений. Нынешнее предложение предлагает отказаться от определения партнерских отношений в «Семейной книге» Гражданского кодекса и назвать вновь предлагаемый институт гражданским союзом.

Партнеры, образующие гражданский союз, не смогут получить общую фамилию. Этот договор будет зарегистрирован у нотариуса, а не в ЗАГСе.

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