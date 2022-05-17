Хорватия прощается с национальной куной

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В Хорватии был одобрен переход на общую валюту Евросоюза. Уже в следующем 2023 году она станет 20-й страной Еврозоны. Об этом в воскресенье, сообщает издание Aktuality.

В хорватском парламенте считают, что введение евро станет положительным шагом для экономики страны. Это позволит устранить валютные риски, снизить процентные ставки, повысить кредитный рейтинг страны и привлечь больше инвестиций.

В статье уточняется, что переход на евро будет плавным. В Хорватии около года будут в ходу одновременно евро и куна.

За это время властям предстоит постепенно изъять из оборота свыше миллиарда монет и 500 миллионов банкнот национальной валюты, а также адаптировать к новым реалиям порядка 40 законов.

Перевод цен на товары в обеих валютах начнется уже с 5 сентября.