2019 год в Литве был самым теплым за всю историю наблюдений

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2019-й год в Литве был самым теплым за всю историю наблюдений, а обусловлено это было глобальными изменениями климата, сообщили в четверг метеорологи.

Как сообщает Литовская гидрометеорологическая служба, среднегодовая температура воздуха в стране в прошлом году была 8,8 градуса по Цельсию и на 1,9 градуса превышала многолетнюю температуру за период 1981-2010 годов.

До этого времени самым теплым был 2015-й год, когда среднегодовая температура воздуха в Литве была 8,3 градуса, так что среднегодовая температура воздуха за 2019 год превысила рекорд на 0,5 градуса.

«Изменение огромное. У нас огромное отличие от обычных условий и от прежних рекордов», – сказал BNS в четверг заведующий Отделом исследований и развития Литовской гидрометеорологической службы Донатас Валюкас.