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TOP,Новости,Экология и климат

2019 год в Литве был самым теплым за всю историю наблюдений

  • Фото pixabay.com

2019-й год в Литве был самым теплым за всю историю наблюдений, а обусловлено это было глобальными изменениями климата, сообщили в четверг метеорологи.

Как сообщает Литовская гидрометеорологическая служба, среднегодовая температура воздуха в стране в прошлом году была 8,8 градуса по Цельсию и на 1,9 градуса превышала многолетнюю температуру за период 1981-2010 годов.

До этого времени самым теплым был 2015-й год, когда среднегодовая температура воздуха в Литве была 8,3 градуса, так что среднегодовая температура воздуха за 2019 год превысила рекорд на 0,5 градуса.

«Изменение огромное. У нас огромное отличие от обычных условий и от прежних рекордов», – сказал BNS в четверг заведующий Отделом исследований и развития Литовской гидрометеорологической службы Донатас Валюкас.

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Он обратил внимание на то, что пятерка самых теплых годов фиксировалась уже в этом веке – в период с 2008 до 2019 года.

«Единственная причина – глобальные климатические изменения. О такой тенденции свидетельствуют наблюдения на за один год», – сказал Д. Валюкас.

В Вильнюсе 2019 год был самым жарким за весь почти двухсотпятидесятилетний период наблюдения (1778−2019 годы).

Климатическими изменения обусловлены в Литве более частые и интенсивные периоды жары, меняется характер осадков – чаще случаются ливни и следующие за ними периоды засухи, участились шквалы.

Более заметные погодные контрасты также повышают угрозу для жизни людей, из-за климатических изменений увеличивается загрязненность водоемов, участились лесные пожары, от жары страдает качество дорожного покрытия и железнодорожных рельсов, затруднены строительные работы.

В последние годы во всем мире все чаще проходят демонстрации, участники которых призывают политиков активнее бороться с климатическими изменениями и ускорить сокращение выбросов в атмосферу газов, вызывающих парниковый эффект.

Литва вместе с другими странами-членами Евросоюза недавно взяла обязательство перейти к нейтральной для климата экономики к 2050 году.

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