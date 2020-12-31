31 декабря полиция Литвы будет следить за скоплением людей в магазинах

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В последний день года во избежание скопления людей полиция Литвы обещает следить и за торговыми центрами, за тем, как в них соблюдаются карантинные требования.

«Полиция действительно сконцентрирует свое внимание и на торговых центрах», – заявил в четверг журналистам генеральный комиссар полиции Ренатас Пожела.

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Он напоминает, что за соблюдение карантинных правил в торговых центрах отвечает их администрация.

«Прежде всего, это функция и ответственность торговых центров, как на объекте и у него соблюдаются карантинные требования, поэтому мы просто оценим, и будем наблюдать за ситуацией», – сказал руководитель полиции.

«Определённые ситуации фиксируются, собранный материал будет проанализирован», – добавил он.

Р. Пожела подчеркнул, что полиция проанализирует, носят ли люди в торговых центрах маски, соблюдают ли указание избегать скопления людей.

Глава полиции Вильнюсского округа Саулюс Гагас отметил, что в последний день года ощущается повышенное количество людей в торговых центрах.

«С самого утра мы отмечаем осаду торговых центров, поэтому были даны указания ориентироваться на торговые центры, и следить, чтобы в них соблюдались карантинные требования», – сказал С. Гагас.

Кодекс административных нарушений за нарушение карантинных требований предусматривает штраф в размере от 500 до 1,5 тыс. евро, а для глав юридических лиц и прочих ответственных лиц – от 1,5 тыс. до 6 тыс. евро.