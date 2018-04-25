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4 мая начнется второй этап смягчения карантинного режима в Польше

Фото pixabay.com

4 мая начнется второй этап смягчения карантинного режима, который коснется спорта. С этого дня будет открыт доступ к спортивным площадкам, футбольным полям, а также к другим местам, где можно заниматься спортом на воздухе, в том числе объекты конного спорта и картинговые дорожки.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и министр спорта и туризма Польши Данута Дмовская-Анджеюк во время совместной пресс-конференции 25 апреля сообщили, что в конце мая будут возобновлены игры Высшей лиги Чемпионата Польши по футболу, а в июне – соревнования Чемпионата Польши по спидвею, сообщает Польское радио.

Начнут работу также Спортивные центры олимпийской подготовки в Спале и Валче, где будут тренироваться 250 спортсменов сборной Польши, которые в следующем году выступят на Олимпиаде в Токио.

«Этот процесс подготовки требует двойной дисциплины – спортивной и санитарной. Но вместе с эпидемиологами и вирусологами, а также со специалистами по подготовке по разным спортивным дисциплинам мы готовы к тому, чтобы войти в этот этап. Успех в спорте зависит от трех главных факторов: тактики, дисциплины и последовательности», — сказал Матеуш Моравецкий.

Премьер-министр также отметил, что спортсмены вернутся к командным тренировкам, но соревнования будут проходить без болельщиков.

Министр спорта и туризма Данута Дмовская-Анджеюк сообщила, что  с 4 мая тренировки в спортивных объектах будут проходить без защитных масок. Она также выразила надежду, что открытие спортивных объектов будет способствовать постепенному возвращению к нормальности, а также позволит полякам улучшить свое физическое и психическое состояние.

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