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TOP,Здравоохранение,Новости

В четверти больниц Литвы – благоприятные условия для распространения коронавируса

Nuotrauka BFL/ Kęstutis Vanagas

В результате проверки 86 больниц Литвы Национальным центром общественного здоровья (НЦОЗ) выяснилось, что в 20-ти из них имеются нарушения, которые позволят распространение коронавируса.

Как сообщил НЦОЗ во вторник, целью проверки было выяснение того, как учреждения соблюдают инфекционные требования, и как обращаются со случаями COVID-19.  Проверялись больницы, предоставляющие услуги ухода и лечащие пациентов, зараженных коронавирусом. 

«Характер нарушений: не обеспечивается управление потоками работников, которые работают с пациентами, болеющими инфекционными заболеваниями, и работников, не работающих с такими пациентами, не формируются надлежащим образом смены работников, работники не обучены использованию средств защиты», – отмечает центр.

Также было выявлено, что часть учреждений не обеспечило условия для дезинфекции рук и гигиены, рядом с помещениями изоляции нет средств личной защиты, мест для переодевания, нарушается порядок обращения с медицинскими отходами, отмечается отсутствие средств личной защиты для пациентов. 

Лечебным учреждениям указано незамедлительно устранить недочеты, были предоставлены консультации.

В Литве с начала пандемии  COVID-19 очаги были выявлены в нескольких больницах, домах престарелых. Посетителям запрещено посещать эти учреждения, они отказались от оказания услуг, не являющихся необходимыми. Однако с сокращением распространения вируса, правительство в ближайшее время планирует возобновить часть плановых услуг в больницах, если последние обеспечат требования безопасности. 

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