Министр туризма Италии: мы не планируем открывать границы до конца года

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Министр культуры и туризма Италии Дарио Франческини в интервью газете La Repubblica сообщил, что власти этой страны не планируют открывать границы для иностранных туристов.

При этом министр отметил, что окончательное решение об открытии границ будет зависеть от эпидемиологической ситуации в Италии, кроме того будет учитываться ситуация в зарубежных странах, откуда могли бы прибывать туристы.

По оценке Франческини, не исключено, что уже в мае в Италии начнут открываться двери музеев и вновь разрешат доступ на исторические объекты. Но пока речь идет только о внутреннем туризме.

Министр также выразил надежду на то, что этим летом итальянцы смогут отдыхать на морском побережье.

«Теперь уже ясно, что не будет такого, когда бы наша страна в один прекрасный день, словно по волшебству, внезапно вернулась к нормальной жизни. В течение длительного периода времени до вакцины нам придется изменить наш образ жизни: на работе, в свободное время, в транспорте, в праздничные дни», – сказал Франческини.

На сегодняшний день в Италии коронавирусной болезнью COVID-19 были заражены более 195 тысяч человек, более 26 тысяч человек умерли (летальность 13,5%, смертность 423 на 1 миллион населения – по обоим показателям Италия входит в первую пятерку стран с самым негативным рейтингом).