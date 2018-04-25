  • Началась подписка на 2020 год!
default image
Эстония отказывается пропускать российские корабли и самолеты

Подробнее...
default image
Г.Науседа призывает Финляндию внести вклад в обеспечение безопасности БелАЭС

Подробнее...
default image
4 ноября в Вильнюсе и Варене побиты тепловые рекорды

Подробнее...
default image
Президент Финляндии поддерживает диалог стран ЕС с Россией

Подробнее...
default image
Комитет Сейма не определился с повышением пенсий

Подробнее...
default image
Суд ЕС подтвердил нарушение норм Польшей в ходе судебной реформы

Подробнее...
default image
Техосмотр автомобилей в Литве может стать дороже

Подробнее...
default image
В 2020 году в Латвии ожидается повышение налогов

Подробнее...
default image
Бывшая тюрьма становится площадкой для съёмок иностранных кинематографистов

Подробнее...
default image
С.Сквярнялис: поминального обеда не будет!

Подробнее...
default image
В.Титов лишился мандата члена Клайпедского городского совета

Подробнее...
default image
Ким Чен Ын намерен встретиться с Трампом до конца года

Подробнее...
default image
Британия не намерена продлевать срок переходного периода после Brexit

Подробнее...
default image
С.Сквярнялис взял отпуск по болезни и вернётся на работу в среду

Подробнее...
default image
Немецкий город объявил "нацистскую чрезвычайную ситуацию"

Подробнее...
default image
Медикам предлагается выразить мнение, как улучшить микроклимат на работе

Подробнее...
default image
В Австрии ввели штраф в тысячу евро за курение в барах и ресторанах

Подробнее...
default image
Orlen Lietuva за льготы спонсировала спортклубы предпринимателей, близких к С.Сквярнялису

Подробнее...
default image
Контрабандисты вырезают части из "стены Трампа" между США и Мексикой

Подробнее...
default image
Axton Commodities не получила разрешение на торговлю электроэнергией из Беларуси

Подробнее...
TOP,Новости,Регионы,Экология и климат

4 ноября в Вильнюсе и Варене побиты тепловые рекорды

Фото vilnius.lt/Саулюса Жюры

На 4 ноября в Вильнюсе и Варене установлены новые тепловые рекорды температуры воздуха, сообщила Литовская гидрометеорологическая служба.  

В понедельник в Вильнюсе было 14,5 градуса тепла – на один градус была превышена фиксировавшая ранее дневная температура в 1968 и 1996 годах.

В Варене воздух прогрелся до 15,4 градусов тепла. Прежний рекорд тепла 4 ноября здесь фиксировался в 1968 году и составил 14,6 градуса. 

афиша

Литовская гидрометеорологическая служба также сообщает о выпавшем в понедельник опасном по силе дожде, в основном в западных и северо-западных районах. 

Сильный ливень фиксировался Тяльшяйской метеорологической станцией – более чем за 12 часов здесь выпало 19,9 миллиметра осадков, также сильными были дожди в Биржай и Клайпеде. 

Осадки считаются опасным явлением, если за 12 часов или более короткий срок выпадает 15–49 миллиметров.

По словам климатолога Донатаса Валюкаса, как такие тепловые рекорды, так и опасные осадки возникают в связи с климатическими изменениями. 

афиша афиша афиша афиша

Оставьте свой комментарий

avatar
600