4 ноября в Вильнюсе и Варене побиты тепловые рекорды

Литовская гидрометеорологическая служба также сообщает о выпавшем в понедельник опасном по силе дожде, в основном в западных и северо-западных районах.

Сильный ливень фиксировался Тяльшяйской метеорологической станцией – более чем за 12 часов здесь выпало 19,9 миллиметра осадков, также сильными были дожди в Биржай и Клайпеде.

Осадки считаются опасным явлением, если за 12 часов или более короткий срок выпадает 15–49 миллиметров.

По словам климатолога Донатаса Валюкаса, как такие тепловые рекорды, так и опасные осадки возникают в связи с климатическими изменениями.