Президент Финляндии поддерживает диалог стран ЕС с Россией

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По словам Саули Ниинистё, это не означает, что «вы соглашаетесь с Кремлем», но при этом позволяет лучше знать позицию российской стороны, сообщает ТАСС.

Финляндия поддерживает продолжение диалога стран ЕС с Россией в текущих условиях для того, чтобы лучше знать позицию российской стороны. Об этом сообщил во вторник на пресс-конференции президент Финляндии Саули Ниинистё на пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

«Диалог дает возможность быть лучше проинформированными о том, что думает другой. Я видел прогресс в этом — все больше стран ЕС открывают диалог с РФ. Это не означает, что вы соглашаетесь с Кремлем, а то, что вы будете знать, что там думают», — подчеркнул Ниинистё.