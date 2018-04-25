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Президент Финляндии поддерживает диалог стран ЕС с Россией

Фото Робертаса Дачкуса/ www.lrp.lt

По словам Саули Ниинистё, это не означает, что «вы соглашаетесь с Кремлем», но при этом позволяет лучше знать позицию российской стороны, сообщает ТАСС.

Финляндия поддерживает продолжение диалога стран ЕС с Россией в текущих условиях для того, чтобы лучше знать позицию российской стороны. Об этом сообщил во вторник на пресс-конференции президент Финляндии Саули Ниинистё на пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

«Диалог дает возможность быть лучше проинформированными о том, что думает другой. Я видел прогресс в этом — все больше стран ЕС открывают диалог с РФ. Это не означает, что вы соглашаетесь с Кремлем, а то, что вы будете знать, что там думают», — подчеркнул Ниинистё.

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Науседа, в свою очередь, сказал, что всегда является сторонником диалога, «но у ЕС должны быть принципы». «Мы должны говорить о продлении санкций до реализации минских соглашений. Мы не видим никаких уступок со стороны Москвы», — утверждает он.

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