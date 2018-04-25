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TOP,Новости,Сейм Литвы,Сеньорам

Комитет Сейма не определился с повышением пенсий

Фото BFL/Томас Лукшис

Комитет Сейма по социальным вопросам и труду во вторник не определился с решением президента Гитанаса Науседы о предложении увеличить пенсии в 2020 — 2021 годах.

«Мы примем решения только после того, как получим заключение правительства», — сказала глава комитета, социалтрудовик Раминта Шалашевичюте.

Планируется, что правительство заключение о внесенных Президентом поправках в закон предоставит в Сейм 13 ноября.

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По словам главного советника президента Симонаса Кряпштаса, в Литве сейчас 790 тыс. человек живут в условиях нищеты. По его словам, быстрый рост заработной платы и менее интенсивная индексация пенсий приведут к дальнейшему ухудшению показателей бедности среди пожилых людей.

«Рост доходов пенсионеров не успевает за ростом экономики и среднего дохода», — сказал Кряпштас на заседании комитета. По его словам, в Литве на пенсии выделяетсяна 6-7 % от валового внутреннего продукта (ВВП), в то время как в ЕС этот показатель достигает 11-12 %.

Г. Науседа предлагает в 2020 — 2021 годах, применять на 20% больший, чем установленный в настоящее время, коэффициент индексации базовой пенсии, в следующем году который увеличился бы на 1,83 % и на 1,91 % с 2021 года.

По подсчетам первого вице-спикера Сейма Римы Башкене, предложенная президентом дополнительная индексация базовой пенсии увеличит пенсии в среднем всего на три евро.

Г. Науседа предлагает изыскать средства для более быстрого увеличения пенсий за счет уменьшения льготы на дизельное топливо для фермеров с 15 до 20 %, повышая тариф подоходного налога с доходов, не связанных с трудовой деятельностью.

В результате принятия индексации пенсий, пенсия по старости в следующем году выросла бы на 8,11 % до 374 евро, а средняя пенсия с обязательным стажем достигла бы 395 евро. Директор Sodra Юлита Варанаускене заявила, что в следующем году самые низкие пенсии увеличатся на 17 евро, а пенсии превышающие 600 евро на 58 евро.

Поправки к закону, предложенные Науседой, должны рассматриваться в Сейме вместе с государственным бюджетом на следующий год.

Лидер «аграриев» Рамунас Карбаускис заявил, что Сейм утвердит налоговые предложения президента, если они не противоречат планам правительства.

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