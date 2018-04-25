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Суд ЕС подтвердил нарушение норм Польшей в ходе судебной реформы

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

Польша нарушила нормы европейского права в рамках реформы своей судебной системы. Об этом говорится в оглашенном приговоре Европейского суда юстиции, сообщается во вторник, 5 ноября.

Указано, что Польша нарушила законодательство ЕС, когда снизила пенсионный возраст для судей в 2017 году и ввела разный пенсионный возраст для женщин и мужчин в судебной власти.

«Суд поддержал иск Еврокомиссии против Республики Польша о невыполнении обязательств и признал, что это государство-член не выполнило своих обязательств в соответствии с законодательством ЕС, во-первых, установив разный пенсионный возраст для мужчин и женщин, которые работали судьями или государственными прокурорами в Польше, во-вторых, путем снижения пенсионного возраста судей обычных судов, предоставляя министру юстиции полномочия продлить срок активной службы этих судей», – говорится в решении.

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Такой приговор суда поддерживает претензии Еврокомиссии к Польше и открывает возможность для санкционных действий Брюсселя против Варшавы.

В октябре прошлого года Еврокомиссия выиграла аналогичное дело по поводу пенсионного возраста судей Верховного суда Польши.

Эти дела являются частью более широкого конфликта между Польшей и ЕС по поводу масштабных реформ в системе правосудия, которые партия Право и справедливость (PiS) осуществила после прихода к власти в 2015 году.

Президент Европейского совета Дональд Туск заявил о риске выхода Польши из ЕС в связи с судебной реформой.

korrespondent.net

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