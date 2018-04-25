Суд ЕС подтвердил нарушение норм Польшей в ходе судебной реформы

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

Польша нарушила нормы европейского права в рамках реформы своей судебной системы. Об этом говорится в оглашенном приговоре Европейского суда юстиции, сообщается во вторник, 5 ноября.

Указано, что Польша нарушила законодательство ЕС, когда снизила пенсионный возраст для судей в 2017 году и ввела разный пенсионный возраст для женщин и мужчин в судебной власти.

«Суд поддержал иск Еврокомиссии против Республики Польша о невыполнении обязательств и признал, что это государство-член не выполнило своих обязательств в соответствии с законодательством ЕС, во-первых, установив разный пенсионный возраст для мужчин и женщин, которые работали судьями или государственными прокурорами в Польше, во-вторых, путем снижения пенсионного возраста судей обычных судов, предоставляя министру юстиции полномочия продлить срок активной службы этих судей», – говорится в решении.