Техосмотр автомобилей в Литве может стать дороже

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Министерство коммуникаций и транспорта работает над новой методологией расчёта цен на техосмотр автомобилей. В результате эта услуга, вероятнее всего, станет дороже, сообщает новостной портал delfi.lt.

Литовская ассоциация предприятий техосмотра Transeksta эту идею поддерживает, поскольку в настоящее время нет иной возможности повысить зарплату работникам.

Представитель ассоциации Реналдас Габартас утверждает, что с учётом потребностей некоторых предприятий цены должны быть повышены примерно на 2 евро.