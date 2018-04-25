  • Началась подписка на 2020 год!
default image
Эстония отказывается пропускать российские корабли и самолеты

Подробнее...
default image
Г.Науседа призывает Финляндию внести вклад в обеспечение безопасности БелАЭС

Подробнее...
default image
4 ноября в Вильнюсе и Варене побиты тепловые рекорды

Подробнее...
default image
Президент Финляндии поддерживает диалог стран ЕС с Россией

Подробнее...
default image
Комитет Сейма не определился с повышением пенсий

Подробнее...
default image
Суд ЕС подтвердил нарушение норм Польшей в ходе судебной реформы

Подробнее...
default image
Техосмотр автомобилей в Литве может стать дороже

Подробнее...
default image
В 2020 году в Латвии ожидается повышение налогов

Подробнее...
default image
Бывшая тюрьма становится площадкой для съёмок иностранных кинематографистов

Подробнее...
default image
С.Сквярнялис: поминального обеда не будет!

Подробнее...
default image
В.Титов лишился мандата члена Клайпедского городского совета

Подробнее...
default image
Ким Чен Ын намерен встретиться с Трампом до конца года

Подробнее...
default image
Британия не намерена продлевать срок переходного периода после Brexit

Подробнее...
default image
С.Сквярнялис взял отпуск по болезни и вернётся на работу в среду

Подробнее...
default image
Немецкий город объявил "нацистскую чрезвычайную ситуацию"

Подробнее...
default image
Медикам предлагается выразить мнение, как улучшить микроклимат на работе

Подробнее...
default image
В Австрии ввели штраф в тысячу евро за курение в барах и ресторанах

Подробнее...
default image
Orlen Lietuva за льготы спонсировала спортклубы предпринимателей, близких к С.Сквярнялису

Подробнее...
default image
Контрабандисты вырезают части из "стены Трампа" между США и Мексикой

Подробнее...
default image
Axton Commodities не получила разрешение на торговлю электроэнергией из Беларуси

Подробнее...
TOP,ЛК рекомендует,Новости,Транспорт

Техосмотр автомобилей в Литве может стать дороже

Фото BFL/Вигинтас Скарайтис

Министерство коммуникаций и транспорта работает над новой методологией расчёта цен на техосмотр автомобилей. В результате эта услуга, вероятнее всего, станет дороже, сообщает новостной портал delfi.lt.

Литовская ассоциация предприятий техосмотра Transeksta эту идею поддерживает, поскольку в настоящее время нет иной возможности повысить зарплату работникам.

Представитель ассоциации Реналдас Габартас утверждает, что с учётом потребностей некоторых предприятий цены должны быть повышены примерно на 2 евро.

афиша

Министерство сообщает, что разработка методики должна быть завершена к декабрю. Однако пока неясно, когда будут введены новые цены.

афиша афиша афиша афиша

Оставьте свой комментарий

avatar
600