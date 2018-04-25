В 2020 году в Латвии ожидается повышение налогов

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Политики называют бюджет 2020 года социально ответственным, подчеркивая, что налоги для жителей не повысятся. Однако на самом деле те, кто покупает горючее, алкоголь и сигареты, в следующем году все же столкнутся с ростом налогов, пишет Neatkariga.

В рамках начатой два года назад налоговой реформы в 2020 году предусмотрено повысить акциз на нефтепродукты, алкогольные напитки и табачные изделия.

Это решение по-прежнему в силе, и возможность его отменить в коридорах власти не обсуждается. Повышение акциза приведет к росту цен за литр бензина на 4 цента, дизельного горючего — на 5 центов. Литр вина будет стоить на 12 центов больше, а литровая бутылки водки — на 2,23 евро больше.