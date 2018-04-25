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В 2020 году в Латвии ожидается повышение налогов

Фото из открытых источников

Политики называют бюджет 2020 года социально ответственным, подчеркивая, что налоги для жителей не повысятся. Однако на самом деле те, кто покупает горючее, алкоголь и сигареты, в следующем году все же столкнутся с ростом налогов, пишет Neatkariga.

В рамках начатой два года назад налоговой реформы в 2020 году предусмотрено повысить акциз на нефтепродукты, алкогольные напитки и табачные изделия. 

Это решение по-прежнему в силе, и возможность его отменить в коридорах власти не обсуждается. Повышение акциза приведет к росту цен за литр бензина на 4 цента, дизельного горючего — на 5 центов. Литр вина будет стоить на 12 центов больше, а литровая бутылки водки — на 2,23 евро больше. 

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Латвийская ассоциация торговцев горючим подсчитала, что разница в цене литра горючего между Литвой и Латвией составит после повышения налогов уже 10 центов.

baltic-course.com

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