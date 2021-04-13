Из-за ремонта теплотрассы, 4 тыс. жителей Электренай несколько месяцев будут обходиться без горячей воды, самоуправление обещает установить для жителей специальные душевые, в которых жители смогут бесплатно принимать душ.
«По окончании отопительного сезона, горячую воду отключат почти одной трети города, так как мы меняем около километра основных тепловых трасс», — сказал BNS мэр города Кястутис Вайтукайтис.
«Без воды люди будут от трех до пяти месяцев. Если все пойдет хорошо, то первое частичное включение планируем через три месяца, а через пять месяцев воду смогут получить все остальные», — сказал он.
Глава Электренай подчеркнул, что пойти помыться можно будет сходить к родственникам или друзьям, так как горячая вода отключается не во всем городе, а самоуправление установит специальные душевые.
«Не весь город будет отключен — все равно у нас у всех есть родственники, друзья, знакомые, так можно поехать к ним. Другое дело, что летом и на озере это возможно, некоторые ставят свои бойлеры и в дополнение ко всему, мы в Центре досуга откроем общественную баню — там будут душевые, которыми жители смогут воспользоваться бесплатно», — сказал К. Вайтукайтис.
Он говорит, что есть люди, недовольные будущими изменениями в повседневной жизни, но есть и те, кто принимает это «нормально».
По словам К. Вайтукайтиса, работы по замене тепловой трассы обойдутся более чем в 1 миллион евро. Во время работ также отключат от горячего водоснабжения несколько учебных заведений, а в больнице поставят водонагреватели.
Тепловые трассы, по словам мэра, нужно менять, потому что некоторым уже около 50 лет.
Информация ЛК по сообщению BNS
“4 тыс. жителей Электренай несколько месяцев будут без горячей воды”
Только и остается пустить скупую слезу.люди никто,просто быдло,и это в 21веке.средневековье какое то