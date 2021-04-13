4 тыс. жителей Электренай несколько месяцев будут без горячей воды

Nuotrauka BFL/ Kęstutis Vanagas

Из-за ремонта теплотрассы, 4 тыс. жителей Электренай несколько месяцев будут обходиться без горячей воды, самоуправление обещает установить для жителей специальные душевые, в которых жители смогут бесплатно принимать душ.

«По окончании отопительного сезона, горячую воду отключат почти одной трети города, так как мы меняем около километра основных тепловых трасс», — сказал BNS мэр города Кястутис Вайтукайтис.

«Без воды люди будут от трех до пяти месяцев. Если все пойдет хорошо, то первое частичное включение планируем через три месяца, а через пять месяцев воду смогут получить все остальные», — сказал он.

Глава Электренай подчеркнул, что пойти помыться можно будет сходить к родственникам или друзьям, так как горячая вода отключается не во всем городе, а самоуправление установит специальные душевые.

«Не весь город будет отключен — все равно у нас у всех есть родственники, друзья, знакомые, так можно поехать к ним. Другое дело, что летом и на озере это возможно, некоторые ставят свои бойлеры и в дополнение ко всему, мы в Центре досуга откроем общественную баню — там будут душевые, которыми жители смогут воспользоваться бесплатно», — сказал К. Вайтукайтис.

Он говорит, что есть люди, недовольные будущими изменениями в повседневной жизни, но есть и те, кто принимает это «нормально».

По словам К. Вайтукайтиса, работы по замене тепловой трассы обойдутся более чем в 1 миллион евро. Во время работ также отключат от горячего водоснабжения несколько учебных заведений, а в больнице поставят водонагреватели.

Тепловые трассы, по словам мэра, нужно менять, потому что некоторым уже около 50 лет.

Информация ЛК по сообщению BNS