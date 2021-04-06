8 и 11 апреля будут отключены 4 линии электропередачи, соединяющих Литву и Беларусь

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В четверг и воскресенье Беларусь планирует провести испытания своей энергетической системы, во время которых будут отключены четыре линии в 330 киловольт, соединяющие Литву и Беларусь, сообщил литовский оператор системы электропередачи Litgrid.

Восьмого и 11-ого апреля сократится пропускная способность и ЛЭП между Литвой и Латвией: с 1334 до 1270 мегаватт в латвийском направлении и с 1199 до 1149 мегаватт в направлении Литвы.

Ранее Беларусь планировала провести испытания 5-11 апреля, и одновременно отключить линии с Литвой, однако с таким сценарием, по данным BNS, не согласились Латвия и Эстония, поскольку по договору БРЭЛЛ линии можно отключать не более чем на 24 часа.

По данным источников BNS, тогда Беларусь предложила отключить линии два раза по 24 часа – 8 и 11 апреля.

В марте белорусский оператор системы ЛЭП «Белэнерго» попросил Litgrid согласовать даты обновления и подключения линий, однако испытания должны быть согласованы и с другими странами кольца БРЭЛЛ – Латвией, Эстонией и Россией. Пока это не было сделано, по данным BNS, Litgrid не согласовала даты с «Белэнерго».

Минск отметил, что испытания состоятся для оценки надежности белорусской системы ЛЭП с учетом планирующегося Балтийскими странами отключения от системы IPS/UPS (кольца БРЭЛЛ) и планирующееся начало работы Белорусской АЭС.

По информации Litgrid, стабильную работу электросистему Литвы будут обеспечивать резервы, соединения с Польшей, Швецией. Латвией и Калининградской областью РФ.